Série brasileira 'Pssica' atinge o Top 10 de 68 países na Netlifx

'Pssica' é a terceira série brasileira mais vista no exterior na Netflix - (crédito: Divulgação)

A série Pssica, dirigida por Quico Meirelles, mantém-se no Top 3 de séries em língua não-inglesa mais vistas da Netflix. O seriado já havia estreado em segundo lugar no ranking global. O projeto também entrou no Top 10 de séries em 68 países, acumulando 8,8 milhões de visualizações. Pssica se tornou a terceira série brasileira mais vista fora do país na plataforma, atrás apenas de DNA do Crime e Pedaço de Mim, que, respectivamente, atingiram o Top 10 de 74 e 73 países.



Leia também: Mariah Carey transforma lembrança da juventude no disco “Here For It All”

Pssica foi filmada em Belém e acompanha personagens cujas vidas estão relacionadas aos rios da Amazônia. Janalice (Domithila Catete), sequestrada pelo tráfico humano; Preá (Lucas Galvino), chefe de uma gangue de “ratos d’água”; e Mariangel (Marleyda Soto), buscando vingança pela morte de sua família, enfrentam juntos a “pssica”, maldição que acreditam ter sido lançada sobre eles.

Leia também: Trítonos, trio brasiliense de samba e choro, inicia turnê na Europa

A minissérie tem criação e roteiro de Bráulio Mantovani (indicado ao Oscar por Cidade de Deus), Fernando Garrido e Stephanie Degreas. David Santos, Welket Bungué, Ademara, Bruno Goya, Maycon Douglas, Luca Dan, Claudio Jaborandy, Ricardo Teodoro, Sandro Guerra, Felipe Rocha, Wesley Guimarães, Gabriel Knoxx, Ana Luiza Rios e Sendí Baré integram o elenco.