Novo filme de Kathryn Bigelow ganha teaser oficial na Netflix

Nesta quarta-feira (3/9), a Netflix revelou o trailer oficial de Casa de Dinamite, novo filme de Kathryn Bigelow — conhecida por títulos como Guerra ao terror e A hora mais escura. O longa-metragem marca a volta de Bigelow para o cinema e é protagonizado por Idris Elba e Rebecca Ferguson. A estreia está marcada para 9 de outubro em cinemas selecionados, e 24 de outubro na plataforma de streaming.
Confira o teaser:
No filme, após o lançamento de um míssil não identificado contra os Estados Unidos, uma corrida contra o tempo começa para descobrir a autoria do ataque e definir a resposta adequada. Casa de Dinamite marca o retorno da cineasta às telas desde 2017, com o lançamento de Detroit em rebelião. A obra estreou no Festival de Veneza, e recebeu elogios da crítica especializada.
O roteiro da produção é assinado por Noah Oppenheim, também creditado em sucessos como a saga Divergente, Maze Runner e Jackie. Além de Idris Elba e Rebecca Ferguson, o elenco conta com Gabriel Basso (Jurado Nº2), Jared Harris (Chernobyl), Tracy Letts (Ford vs Ferrari) e Anthony Ramos (Twisters). A produção é de Greg Shapiro.