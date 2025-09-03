Para além da estética, Thardelly emagrece 30kg e reposiciona imagem artística

O ator Thardelly Lima vive um momento de profunda transformação, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Conhecido do grande público por seus personagens cômicos e carismáticos na televisão, como Odailson em Quanto mais vida, melhor! e Vespertino em Mar do sertão e No Rancho Fundo, o artista acaba de passar por uma significativa mudança física: a perda de 30Kg. Mas, ao Correio, o artista de 43 anos deixa claro que a transformação vai muito além da estética.

É um reposicionamento de imagem artística, a inauguração de uma nova fase, define Thardelly. A decisão, segundo ele, é movida pelo desejo de explorar outras camadas de sua atuação, com mais saúde, disposição e a ambição de mergulhar em papéis mais densos e dramáticos. “Essa mudança não é apenas estética. Foi doloroso perceber que meu corpo acabava limitando oportunidades por padrões impostos pelo mercado, mas entendi que precisava me preparar para retomar meu monólogo. Hoje, vejo essa fase como um reencontro comigo mesmo e com a minha arte, uma chance de me desafiar como artista e explorar novas camadas da minha atuação”, avalia o paraibano.

Enquanto embarca nessa jornada de renovação, Thardelly mantém uma presença de destaque na televisão. Atualmente, o filho ilustre de Cajazeira participa da novela das 19h, Dona de mim, como o diretor de teatro Enzo Cariri, em cenas hilárias com a personagem Filipa, de Cláudia Abreu. Este trabalho, sob a direção de Allan Fiterman, marca a quarta parceria entre os dois, uma relação que o ator brinca ser de "tetracampeão". Na trama, ambientada no Rio de Janeiro, ele defende com orgulho a manutenção de seu sotaque nordestino, uma bandeira que carrega pela valorização da diversidade brasileira.

Paralelamente, o público pode vê-lo na série humorística Volte sempre, no Multishow e Globoplay, onde vive o divertido Pereira, um vendedor de loja de variedades famoso pelo bordão "O que foi pedido, foi vendido!". O projeto reforça suas raízes no humor, um gênero que o consagrou.

Teatro e cinema

A agenda do ator não para. Em setembro, ele embarca para uma turnê na França com o espetáculo teatral premiado Alegria de náufragos. Além disso, iniciou os preparativos para seu novo projeto solo: o monólogo Suçuarana, com estreia prevista para 2026.

No cinema, Thardelly se prepara para o lançamento da comédia Quem é morto sempre aparece, ainda este ano no Globoplay, marcando seu retorno às telonas após quatro anos. O longa conta com um time de peso do humor, incluindo Marcus Majella e Augusto Madeira. E há mais por vir: novas produções cinematográficas, ainda confidenciais, estão agendadas para filmagem no final de 2025.

Natural da Paraíba e formado em artes cênicas com mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Thardelly tem o teatro como sua base criativa. Sua trajetória deu um salto nacional com o aclamado Bacurau (2019), onde interpretou o polêmico prefeito Tony Júnior.

Agora, mais magro e focado, Thardelly Lima reafirma seu compromisso com uma carreira autêntica e diversa. Sua transformação física é o símbolo mais visível de uma busca interior por profundidade e reinvenção artística. Ele não abre mão de suas origens nordestinas — que sempre foram sua marca registrada —, mas avança com uma maturidade que promete surpreender o público e a crítica em seus próximos capítulos.





