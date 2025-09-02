Espetáculo 'Curumim' tem sessões no Parque da Cidade no fim de semana

No sábado (6/9) e no domingo (7/9), o espetáculo Curumim promete encantar crianças e adultos em sessões especiais no Parque da Cidade. As apresentações têm classificação indicativa livre e as entradas custam a partir de R$20 no Sympla. Baseada na obra Uga, de Kaká Werá Jecupé, em que a tartaruga Uga e seu amigo inseparável, o jabuti Jabu, andam juntos pela floresta sonhando comer deliciosas jabuticabas descobertas por Leta, a borboleta.
A jabuticabeira da peça não chega nunca e, então, os dois amigos se veem ameaçados por perigos. A história fala sobre o poder da solidariedade, o valor da empatia e a magia da arte das narrativas inspiradas nos saberes dos povos indígenas.
A narrativa traz uma linguagem poética, musical e lúdica e os artistas convidam as crianças a vivenciarem essa aventura em que o tempo lento e vagaroso dos personagens Tartaruga e Jabuti se contrapõe à vida urbana, com estímulos visuais e sonoros. A ideia é apresentar esse outro tempo ancestral em que os bichos vivem.
A peça é encenada ao redor de uma grande árvore, montada com uma estrutura de forma a sugerir o ambiente interno de uma moradia indígena. O espetáculo é apresentado de dia, com luz natural e música instrumental acústica executada ao vivo pelas personagens, criando uma atmosfera sonora acústica sensível.
Serviço
Curumim
Sábado (6/9), às 10h e 11h, e domingo (7/9), às 14h30, no Pomar estacionamento 8 do Parque da Cidade. Ingressos: a partir de R$ 20, no Sympla. Classificação indicativa livre.
*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel
