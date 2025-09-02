Priscila Fantin explica motivo de não ter retornado às novelas - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Priscila Fantin, que já foi considerada uma das atrizes mais cobiçadas da TV na década de 2000, abriu o coração sobre o atual momento da carreira.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a atriz explicou por que está longe das novelas desde 2016, quando participou de Êta Mundo Bom! – cuja continuação, Êta Mundo Melhor!, está em cartaz na Globo.

Sincera, Priscila Fantin ressaltou que a decisão se deu por alguns fatores, e que não pretende voltar atrás da condição estipulada atualmente. "Hoje só me envolvo em projetos que tenham propósito, sem abrir mão da minha saúde mental. Foi uma conquista minha. Não vou mais largar a minha vida para viver só o trabalho, como já foi . É preciso conciliar", declarou.

Atualmente, Fantin se dedica ao programa Menos Pausa, que estreia no próximo dia 8 de setembro, em seu canal do YouTube, e que possui como objetivo de abordar a condição hormonal, dentre outras pautas acerca da saúde feminina.

"O que o programa oferece é uma forma de mostrar que a mulher não nasceu para sofrer. O que vivemos é uma questão neuroendócrina, fisiológica. Precisamos falar sobre isso e aprender a viver essa fase de forma menos dolorosa", disse ela.

