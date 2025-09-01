William Bonner explica saída do 'Jornal Nacional': "Conta não estava fechando"

Bonner afirma que a distância dos filhos, que moram na Europa, e a pandemia motivaram a saída do jornal - (crédito: Reprodução/Rede Globo)

O apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, anunciou na edição desta segunda-feira (1°/9) a despedida da bancada do telejornal da Globo. O jornalista, que também deixa o cargo de editor-chefe do JN, afirma que a decisão foi tomada ainda durante a pandemia.

“Essa é uma mudança que demanda tempo”, explicou Bonner em declaração ao vivo. Segundo ele, a Globo já vinha preparando a substituição de âncoras do JN há cinco anos e a partir de 3 de novembro, um novo apresentador ocupará a bancada: César Tralli, que se despede do Jornal Hoje para assumir o telejornal noturno, ao lado de Renata Vasconcellos.

Bonner também explicou os motivos para a decisão de saída. Com filhos trabalhando e morando no exterior, 29 anos como apresentador e 26 como editor-chefe do JN, o âncora afirma que a pandemia o fez repensar o tempo dedicado à família. “A conta não estava fechando”, declara.

Entretanto, a aposentadoria ainda não está nos planos do jornalista. Bonner aproveitou o momento para anunciar que, a partir de 2026, passará a apresentar o Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg.

“De todos os programas da Globo exibidos desde que entrei aqui, o Globo Repórter é o único onde não trabalhei”, aponta.

O cargo de editor-chefe do telejornal será ocupado por Cristina Souza-Cruz, que já atuava ao lado de Bonner durante seis anos como editora-chefe adjunta. Cristina, que trabalha na Globo desde 1996, também atuou no Bom Dia Brasil e na GloboNews.