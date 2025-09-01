'Wandinha': Netflix divulga 1ª imagem de Lady Gaga na série; veja detalhes da personagem

Faltando dois dias para a estreia da parte dois da segunda temporada de Wandinha, a Netflix divulgou a primeira imagem de Lady Gaga caracterizada como a personagem Rosaline Rotwood. Na imagem, a artista posa com o Mãozinha, exibindo seu loiro platinado marcante. Confira:

Embora o visual de Rosaline tenha sido revelado nesta segunda (1º/9), descrições sobre o papel na trama ainda permanecem incompletas. A personagem inédita no universo da família Addams é uma figura lendária da Escola Nunca Mais e cruzará caminhos com a protagonista interpretada por Jenna Ortega. “Uma visão venenosa”, descreveu a conta oficial da Netflix no Instagram.

Internautas especularam se a cantora pop interpretará uma professora na narrativa. Outra teoria é de que Rosaline não estaria viva, mas seria um espírito que aconselha a adolescente.

Gaga já havia participado do universo da série anteriormente, mesmo de forma indireta. Na primeira temporada, lançada em 2022, fãs fizeram uma montagem da icônica dança de Wandinha — originalmente performada ao som de Goo Goo Muck, do The Cramps — com a canção Bloody Mary. O vídeo viralizou e a cantora declarou ser fã da produção.

Segundo a Rolling Stones, Gaga também lançará uma música inédita como trilha sonora da série. O clipe de Dead Dance terá direção de Tim Burton. O série também conta com a participação de Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Joy Sunday, entre outros grandes nomes.