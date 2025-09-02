Como estão as crianças da novela Terra Nostra atualmente? Veja o antes e depois - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A novela Terra Nostra, sucesso absoluto de 1999 e 2000, voltou à tela da Globo nesta segunda-feira, 1º de setembro, trazendo de volta a emocionante história de amor de Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio) e a difícil vida dos imigrantes italianos no Brasil.

Leia também: Priscila Fantin explica motivo de não ter retornado às novelas

Entre os destaques do elenco, algumas crianças conquistaram o público e chamaram atenção ao longo da trama. Mais de duas décadas depois, é curioso ver como esses ex-atores mirins estão atualmente.

Leia também: Rede Globo anuncia saída de William Bonner do Jornal Nacional

Confira a seguir:

André Luiz Miranda, o Tiziu

Hoje com 38 anos, interpretou Tiziu aos 12 anos, se tornando grande amigo de Matteo na trama.

Sua estreia na TV o marcou profundamente: chamou os Estúdios Globo de "fábrica de sonhos".

Continuou na carreira artística, com trabalhos em Floribella, Avenida Brasil, Malhação (2018 e 2019), Gênesis e a série de humor Galera FC.

Atualmente casado e pai de uma menina, usa sua visibilidade para discutir representatividade negra na TV, reforçando a importância do protagonismo de autores, produtores e diretores negros.

Entre seus trabalhos mais recentes estão a série Arcanjo Renegado e a novela Dona Beja, da Max.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nicolas Prattes, o Francesquinho