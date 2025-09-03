Noite de chorinho

André Gonzales, Bruno Medina e Bento são as atrações de hoje do projeto Choro Livre Convida. A apresentação será no Clube do Choro, começa às 19h30 e o ingresso é gratuito, com retirada disponível no site Bilheteria Digital.

O repertório da noite, explica Gonzales, propõe "rever algumas coisas mais antigas, como Francisco Alves, mas também conversar com o samba e com o choro", com apresentação de clássicos de nomes como Cartola e Nelson Cavaquinho. O show tem ainda choros clássicos para o saxofone, como Saxofone porque choras, de Ratinho, e Espinha de bacalhau, de Severino Araújo, além de Receita de samba e Vibrações de Jacob do Bandolim, e Naquele tempo e Cochichando de Pixinguinha.

Bruno Medina é saxofonista, atuando principalmente no jazz. Por isso, procurou dar ênfase ao instrumento nas peças escolhidas para o show. Mesmo assim, incluiu no repertório "composições que dão espaço para improvisação, para explorar o fraseado da música brasileira", conta. "Além disso, os trechos improvisados permitem grande conexão do solista com os outros músicos, criando uma atmosfera cheia de surpresas."

André Gonzales, vocalista das bandas Móveis Coloniais de Acaju e Sr. Gonzales Serenata Orquestra, começou a carreira no punk rock. O encontro com o samba e o choro é parte da história de Brasília. "Eu sou esse artista de Brasília que vem de um lugar, de uma época, que não se tinha estrutura como se tem hoje, não tinha tanta oferta de cultura como se tem hoje", comenta. "Na minha época, segunda-feira tinha o Criolina; na terça, o Sesc Garagem, que é de onde eu vim, do punk rock, do hardcore; na quarta, o forró; na quinta, a música eletrônica e, na sexta, o samba. Então, a galera do punk rock estava no samba, e Brasília é um pouco isso, essa cidade dos encontros", finaliza.

Bento é o músico mais jovem da noite, com apenas 17 anos. Filho do também instrumentista Fernando César, Bento se define como um artista que "gosta de fazer de tudo": "Eu tento cantar um pouco, toco, faço produções, composições, arranjos. Nunca a gente vai conseguir fazer tudo, mas sempre tentando fazer o máximo de coisas possíveis." Para ele, o show é uma oportunidade de mostrar seu lado do choro. "Essa apresentação tem um significado de conhecer pessoas novas, tocar alguma coisa diferente e o desafio de ser a primeira vez tocando juntos", diz.

Choro Livre Convida

Com André Gonzales, Bruno Medina e Bento, nesta quarta-feira (3/9), às 19h30, no Clube do Choro. Ingressos gratuitos e disponíveis no site Bilheteria Digital.