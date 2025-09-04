Luiz Felipe Gama homenageia Brasília com música

O pianista Luis Felipe Gama se apresenta, amanhã , no Clube do Choro, às 20h. Depois de 27 anos de duo com a cantora Ana Luiza, ele estreia parcerias, em Brasília, com show inspirado pela música Horizonte inteiro, que dá nome ao concerto. Os artistas convidados Daniel Baker, Ana Lélia, Márcia Tauil, Taís Guerino e Zé Luiz Mazziotti são responsáveis por interpretar repertório que, além de autoral, também reúne canções de Tom Jobim, Milton Nascimento, Chico Buarque e Cartola. Os ingressos custam a partir de R$ 30 (meia-entrada) mais taxa de R$ 4,50, disponíveis no site Bilheteria Digital.

Horizonte inteiro foi composta para o poema que Luis Felipe Gama recebeu do amigo brasiliense Carlos Zimber, radicado em São Paulo. A letra "celebra a ideia fantástica de uma cidade que preserva o horizonte, que pode se dar ao luxo de ter o céu como cartão-postal", diz Gama. "Musicar um poema demanda um respeito muito rigoroso. Depende de imersão e sintonia com o poeta", completa.

Foi das amizades que nasceu a relação do pianista com Brasília. Na juventude, ele conheceu o músico Daniel Baker e passou a frequentar a cidade. "As amizades artístico-musicais, os concertos no Teatro Nacional, os cursos de verão para os quais fui convidado a lecionar, a parceria com Guinga, devo tudo isso a Brasília", comenta. Mas ainda há pontes a serem construídas com a capital do país. No show de amanhã, Luis Felipe Gama inaugura parcerias com as cantoras brasilienses Ana Lélia e Márcia Tauil.

Leia também: Prêmio Candango de Literatura divulga classificados para a premiação

Para Ana Lélia, o show é um marco na carreira artística que recomeçou cinco anos atrás, após hiato de duas décadas. "Receber a generosidade de um artista de peso, respeitabilíssimo no meio como Luis Felipe é uma forma de fidelizar, legitimar meu trabalho", avalia Ana. "Participar de um projeto tão significativo como o show Horizonte Inteiro reforça a importância de mantermos viva a música para ouvir e sentir com o coração", afirma Márcia Tauil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Luis Felipe Gama tem composições em parceria com nomes como Zeca Baleiro e Ney Matogrosso. O pianista paulistano é admirado pela "criatividade e virtuosidade", diz Zé Luiz Mazzoti. "São coisas originais, difíceis de cantar e de uma profundidade muito grande", completa o cantor convidado. "É arte que comove, emociona e inspira artistas, como eu, a criar e repensar novas formas de composição", concorda Ana Lélia.

*Estagiário sob a supervisão

de Severino Francisco

Horizonte inteiro, concerto do pianista Luis Felipe Gama

Sexta-feira, no Clube do Choro, às 20h. Ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada) mais taxa de R$ 4,50, disponíveis no site Bilheteria Digital.



