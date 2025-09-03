Prêmio Candango de Literatura divulga classificados para a premiação

O Prêmio Candango de Literatura divulgou, nesta terça-feira (3/9), a relação de classificados da premiação. Foram 2.080 inscrições, com 168 livros independentes e 1.853 publicados por editoras. As obras disputam o total de sete categorias e R$195 mil em prêmios.

As sete categorias são distribuídas em três eixos. A categoria de livros literários distribui R$140 mil para Melhor romance (495 livros classificados), Melhor livro de contos (310 livros classificados), Melhor livro de poesia (718 livros classificados) e Prêmio Brasília (80 livros classificados). A categoria Editorial distribui R$40 mil em duas categorias: melhor capa (300 livros) e melhor projeto gráfico (117 livros). E a Iniciativa Pedagógica premia em R$15 mil o vencedor da categoria de iniciativa de incentivo à leitura (60 livros). No total, 10 livros de cada uma das categorias serão selecionados para a final e os finalistas serão conhecidos em 1º de outubro, com publicação no site do Prêmio.

Idealizado pela Secec-DF em parceria, por processo público de seleção, com o Instituto Casa de Autores, o Prêmio Candango de Literatura nasceu para dar protagonismo à criação literária em língua portuguesa. Nesta edição, o Prêmio reafirma seu papel como ponte entre culturas, vozes e territórios, e celebra a escrita como patrimônio vivo e pulsante da língua portuguesa, presente em países como Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde, além de outros países na Europa, América e Ásia.

A curadoria da edição é feita por João Anzanello Carrascoza, autor premiado e referência na literatura brasileira contemporânea. Sob a coordenação do escritor e jornalista Maurício Melo Júnior, a seleção das obras está sendo conduzida por um corpo técnico de 45 jurados: 30 na etapa inicial e 15 na fase final.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel