Arnold Schwarzenegger elege os 6 melhores filmes da história

Arnold Schwarzenegger elegeu os seis melhores filmes da história em uma entrevista ao site de crítica especializada Rotten Tomatoes. O ator, conhecido por seu trabalho em filmes como O Predador e O Exterminador do Futuro, ainda classificou a tarefa como difícil. "Quero dizer, há tantos filmes excelentes na história que é muito difícil escolher um ou cinco", afirmou.

Confira a lista abaixo.

Westworld - Onde Ninguém Tem Alma

O filme de 1973 conta a história de dois amigos que resolvem passar as férias no Delos, um parque futurístico com vários cenários onde os visitantes podem interagir com robôs.

Schwarzenegger classificou o longa como "muito bem feito" e "muito bem escrito".

Titanic

Inspirado no naufrágio do navio Titanic em 1912, o longa ganhou o Oscar de Melhor Filme em 1998. Além de abordar o trágico acidente que tirou a vida de mais de mil pessoas, o filme mostra o romance entre Rose e Jack, dois passageiros da embarcação de luxo.

"Ele (James Cameron) constrói todas essas histórias e todos os relacionamentos, todos os personagens diferentes e tudo mais. Tudo foi nota 10", disse Schwarzenegger sobre o filme.

O Poderoso Chefão

Considerado o melhor filme de Francis Ford Coppola, o filme de 1972 conta a história de uma família mafiosa lutando para estabelecer controle nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial.

O ator definiu o filme de Coppola como "um dos melhores do gênero".

E.T - O Extraterrestre

Um clássico, o filme mostra a amizade improvável entre um menino e um extraterrestre que ficou sozinho na Terra. A criança tenta evitar que o novo amigo seja capturado e feito de cobaia.

"E.T. foi uma forma totalmente nova de entretenimento (...) Spielberg fez um trabalho espetacular nisso", afirmou Arnold Schwarzenegger.

Os Imperdoáveis

O filme de Clint Eastwood foi lançado em 1992 mostra um pistoleiro aposentado que volta a trabalhar quando recebe US$ 1 mil para matar os homens que cortaram o rosto de uma prostituta.

"Eu adorava seus filmes de faroeste e acompanhava sua carreira de perto, depois me tornei amigo dele e o admirei muito", disse sobre o diretor.

A Noviça Rebelde

Outro filme considerado um clássico do cinema, o longa é ambientado em uma Áustria pré Segunda Guerra Mundial. Na trama, uma noviça é contratada para trabalhar como governanta de sete crianças que vivem com o pai viúvo.

O ator afirmou que o filme retratou sua terra natal "de uma forma espetacular".

