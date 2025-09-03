Péricles fala abertamente sobre sexo na TV: "Eu tô muito satisfeito"

O cantor Péricles, de 56 anos, revelou estar “bastante satisfeito” com sua vida sexual e com o próprio desempenho na cama. A declaração aconteceu durante sua participação no programa Lady Night, exibido pelo Multishow e comandado por Tatá Werneck. A entrevista, que também contou com a presença do sambista Xande de Pilares, transitou entre humor e intimidade, explorando sem pudor aspectos pessoais dos artistas.

Ao ser questionado por Tatá sobre a confiança em sua performance, Péricles respondeu sem hesitar, deixando claro que vive essa parte da vida de forma plena: “Cara, eu tô bem satisfeito, mas muito satisfeito.”

Xande de Pilares, por sua vez, não deixou de comentar sobre o assunto. O cantor também avaliou positivamente seu desempenho íntimo: “Eu, particularmente, acho que estou fazendo direitinho até hoje.”

Entre confidências, Péricles recorreu a metáforas para falar de práticas sexuais, revelando sua visão sobre determinados hábitos. “Ejacular no chão é desperdício”, disparou.

Quanto ao momento ideal para o prazer, o cantor mostrou não se prender a convenções. “Geralmente num horário onde os vizinhos se atrapalham. Mas não tem horário”, explicou sobre sua liberdade de viver o desejo.

