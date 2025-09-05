InícioDiversão e Arte
Com artes que se tornam realidade, filme infantil Desenhos estreia esta semana

Longa traz filme infantil com toques de terror e decepciona

Desenhos chega aos cinemas - (crédito: Divulgação)

Crítica Desenhos // Duas estrelas

Nessa semana, o filme infantil Desenhos chega aos cinemas. Na trama, o caderno de desenhos da pequena Amber cai em um lago mágico e todos os monstros das páginas tomam vida. Quando os monstros começam a destruir a cidade, Amber e seu irmão Jack precisam achar um jeito de salvar o dia.

Mesmo com classificação indicativa para dez anos, o filme cria diversas cenas que remetem ao terror, de uma forma que pode passar do ponto para um filme infantil. Amber e Jack estão sofrendo com a morte de sua mãe e a garotinha utiliza o caderno para desenhar seus piores pensamentos, criando criaturas tenebrosas. O luto aparece apenas como um plano de fundo e é muito mal explorado.

Com reflexões rasas sobre reconstruir uma família e com atuações ruins dos pequenos e dos adultos, Desenhos é uma produção mediana, que pode entreter, mas não acrescenta muito.

