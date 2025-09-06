Nastácia, de Dostoiévski, ganha voz em peça na Caixa Cultural Brasília

Nastácia é uma personagem importante do romance O idiota, de Fiodor Dostoiévski, ainda que não seja a principal. A atriz Flávia Pyramo tratou de tirá-la do segundo plano e catapultou a maltratada personagem para a frente do palco em Nastácia, projeto com dramaturgia de Pedro Brício, cenografia e figurino de Ronaldo Fraga e instalação de videoarte de Cao Guimarães. A peça tem temporada até 14 de setembro na Caixa Cultural.

No livro do autor russo, Nastácia Filipovna é uma mulher de enorme beleza e cuja orfandade fez com que fosse condenada aos cuidados de um homem desonesto e sem caráter. O estigma de mulher desonrada paira sobre a personagem, que é alvo da paixão de dois amigos, o bondoso príncipe Michkin e o confuso e sombrio Rogójin. Nastácia oscila em um triângulo amoroso antes de fugir com o segundo, que acaba por matá-la em um episódio de ciúmes. "É uma história de feminicídio, ela é assassinada, mas não foi o pensamento de montar uma peça sobre feminicídio que me conduziu. Meu desejo com Nastácia foi muito intuitivo. E, compartilhando, com Pedro Brício, a gente foi entendendo de fato que seria esse o recorte", explica Flávia, que esteve na novela Paraíso tropical e nas séries Na forma da lei e Psi.

Fazer da personagem a protagonista de um projeto dramatúrgico foi uma ideia nascida de outra experiência com o mesmo Dosotiévski de O idiota. Flávia já havia trabalhado com a Crime e castigo em um recorte no qual contava a história da personagem Sônia, também coadjuvante e levada a se prostituir para salvar a família da miséria. "Eu tinha um projeto de montar Crime e castigo e soube de uma montagem que era um recorte do livro. Achei aquilo muito interessante. Não lembro de ter visto antes uma montagem que retirasse um personagem da obra para contar a história dela. E tive essa ideia de contar a história da Sonia", lembra.

O mesmo raciocínio a levou a Nastácia. Durante a construção da dramaturgia, Flávia foi percebendo o quão forte era a personagem e o quão atual era a tragédia do assassinato.

"É uma história típica do feminicídio", diz. Abusada de todas as formas, sequestrada na pré-adolescência, mantida em cativeiro por anos e depois assassinada por um homem, Nastácia é o retrato de uma violência perpetuada ao longo dos séculos em todos os cantos do planeta. Rogójin a mata por não conseguir controlá-la e deixa isso claro ao longo do romance. "É um golpe no coração, uma mulher que está lutando pela vida, pela liberdade, para ser", aponta Flávia.

A montagem é contemporânea e os figurinos de Ronaldo Fraga ajudam a atualizar o clássico. "Mas a gente traz o perfume da época, do século 19, e também a tragédia que até hoje está aí", avisa Flávia.

Nastácia

Com Chico Pelúcio, Flávia Pyramo e Lenine Martins. Dramaturgia: Pedro Brício. Hoje, às 20h, e amanhã, às 19h, na Caixa Cultural Brasília (SBS - Quadra 4 - Lotes ¾). Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30. Não recomendado para menores de 16 anos









