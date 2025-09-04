Trailer do jogo '007 first light' mostra ação, espionagem e elegância

O jogo promete entregar não só a parte de infiltração, disfarce e furtividade, mas sequências de ação dignas de Hollywood - (crédito: Reprodução/IO interactive)

James Bond está de volta ao mundo dos games, agora com o título nas mãos do renomado estúdio IO Interactive, responsável pelas novas interações de Hitman. A empresa mostrou nesta quarta-feira (3/9) dois novos materiais revelando a jogabilidade de 007 First Light, que pretende mostrar o início de carreira do agente secreto do MI6.

O trailer traz vários momentos de ação, com direito a explosões e muita briga entre o agente e os inimigos, com cenas de ação dentro e fora de um avião, tudo isso ao som da clássica trilha de 007. O jogo promete entregar não só a parte de infiltração, disfarce e furtividade, mas sequências de ação dignas de Hollywood. O slogan da campanha de marketing destaca essas primeiras missões de Bond (“Mereça o número”), indicando que o agente ainda não tem o código de 007. No final do vídeo, a IO Interactive confirma que 007 First Light chegará em 27 de março de 2026.

O outro material divulgado pela IO trás uma imersão dentro do jogo, com o diretor de 007 First Light, Hakan Abrak, em uma missão. Sob um disfarce de motorista, Bond vai em uma missão para caçar o 009, um antigo agente que desertou, e se encontra em um elegante evento. Bond originalmente só devia esperar pelos outros agentes, mas ele resolve ir para ação depois de suspeitar de um dos funcionários do lugar. A demonstração foi capturada no PlayStation 5 Pro para mostrar todo o potencial gráfico do jogo.

007 repete as jogabilidades de Hitman, desde áreas restritas, em que o jogador deve ser furtivo para evitar combate, até vários métodos de entrar, invadir e abordar algumas situações de forma criativa. Além disso, o personagem tem vários dispositivos que utiliza para neutralizar os inimigos.

007 First Light chega em 27 de março para o Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S.