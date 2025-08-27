Sony está mais rigorosa com projetos, mas continua com jogos por serviço

Sombra do maior fracasso de jogos por serviço ainda paira a Sony, mesmo assim, chefe do PlayStation Studios diz que não pretende parar de fazer jogos para o gênero. - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)

Depois do fiasco gigantesco do jogo por serviço Concord, que foi encerrado com pouco mais de duas semanas no ar, o chefe da PlayStation Studios disse que vai ser mais rigoroso com os jogos que são aprovados pela empresa.

O Gamespot fez um recorte da entrevista ao Financial Times que Hermen Hulst cedeu, dizendo que a empresa começou a ficar com o pulso mais firme na hora de testar seus jogos.

"Desde então, implementamos testes muito mais rigorosos e frequentes de diversas maneiras. A vantagem de cada falha... é que as pessoas agora entendem a necessidade dessa [supervisão]."

Hulst explicou ainda que deseja que os estúdios PlayStation, da Sony, façam grandes mudanças ao conceber futuras franquias. No entanto, ele também gostaria de identificar as falhas antes do lançamento.

Hulst ainda expressou que deseja que a Sony faça grandes mudanças para produzir novas franquias. Ainda assim, ele quer ser capaz de identificar esses erros e falhas antes do lançamento dele jogo: "Não quero que as equipes sempre joguem pelo seguro. Mas gostaria que, quando falharmos, falhássemos cedo e com baixo custo."

Contudo, o GamesRadar apontou um outro trecho da mesma entrevista onde propõem outro ponto de vista, apontando que apesar dos últimos fracassos da empresa com jogos por serviço, Hermen afirma que não vão parar de tentar entrar nesse mercado.

"O número (de jogos por serviço) não é tão importante. O que é importante para mim é ter um conjunto diversificado de experiências para os jogadores e um conjunto de comunidades. (...) Estamos empenhados em construir um diverso e resiliente portfólio de jogos por serviço.”

Vale lembrar que a gigante japonesa afirmou que até 2026 lançaria 12 jogos por serviço, mas depois de um tempo, um a um os títulos foram cancelados. Muitos sendo produzidos pelos grandes estúdios da marca e trazendo grandes franquias para se tornar jogo por serviço, God of War, por exemplo, era um dos títulos que ganharia um título neste estilo produzido pela Bluepoint e acabou cancelado. Assim como o modo multiplayer de The Last of Us que contaria com elementos de jogos por serviço e o jogo multiplayer baseado no Homem-Aranha da Insomniac.

E como Hulst ressaltou, a Sony não para com os live-services, a empresa tem anunciado que o próximo jogo da Bungie, produtora original de Halo e criadora da franquia Destiny, será baseado neste gênero. Marathon tinha originalmente a intenção de ser lançado em setembro de 2025, mas após as polêmicas envolvendo Concord, acabou sendo adiado indefinidamente.

