Museus e mudança climática são temas da programação do CCBB em setembro

Neste mês, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) convida o público para o projeto Rolê Cultural. O CCBB Educativo traz uma programação diversificada e para toda a família, com foco em uma experiência na arquitetura e nos jardins do espaço. A Primavera dos Museus 2025, que tem como tema museus e mudanças climáticas, propõe uma reflexão em relação à cultura, meio ambiente, território e futuro. A agenda inclui oficinas, performances e shows ao longo do mês. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados no site ou na bilheteria física.

A oficina Vetores Vertentes: Fotógrafas do Pará, proporciona, sob o olhar feminino, imagens amazônicas sobre identidade, ancestralidade e outros temas, por meio de fotografias, vídeos, documentos e experimentações individuais. Já na oficina Construção de Câmara Escura, os visitantes montam o dispositivo e podem compreender seu funcionamento e por consequência a história da fotografia. A Oficina de Colagem fomenta o trabalho em equipe com a montagem de uma obra coletiva com imagens da exposição. As atrações são gratuitas e tem duração de uma hora, na sala do CCBB Educativo, para uma capacidade de até 200 participantes.

No dia 14, na área externa do CCBB, o grupo Surdodum, formado por jovens com deficiência auditiva, realiza um show com percussão, danças e cantos. A apresentação é das 16h30 às 18h e traz ritmo e acessibilidade. A programação inclui visitas guiadas ao teatro e exposições, com visitas em grupos e interpretação em LIBRAS disponíveis. Além disso, lugares para jogos e leituras, oficinas diversas, atividades para os bebês e locais interativos de criação.

Serviço

Rolê Cultural - Educativo Centro Cultural Banco do Brasil

Ao longo do mês de setembro, com horários variados, no CCBB. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site ou na bilheteria do CCBB. A programação completa está disponível no site. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco