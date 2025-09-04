Giorgio Armani: o desejo do estilista para sucessão em gigante da moda

Giorgio Armani não tinha filhos e deixou uma fortuna de US$ 12 bilhões - (crédito: Foto: Reprodução/Cortesia GA)

Morreu nesta quinta-feira (4/9) o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos. O italiano era referência de elegância no mundo da moda e atualmente era o único acionista da empresa que fundou com Sergio Galeotti, em 1975.

A Armani é uma das marcas de grife mais renomadas no mercado mundial. Somente no ano de 2024, a empresa teve uma receita de R$ 2,3 bilhões. O guru da moda deixou uma fortuna avaliada em US$ 12 bilhões, porém, não deixou descendentes diretos para desfrutar do espólio.

Uma semana antes da morte, Armani havia falado sobre o tema da sucessão em uma entrevista com o jornal Financial Times. "Meus planos de sucessão consistem em uma transição gradual das responsabilidades que sempre assumi para aqueles mais próximos de mim; Gostaria que a sucessão fosse orgânica e não um momento de ruptura.", contou o estilista durante a entrevista.

As especulações são que Armani tenha deixado a sucessão preparada para contemplar membros da empresa próximos a ele, na esperança que possam seguir a tradição do estilista. Entre eles estão Rosanna Armani, irmã mais nova de Giorgio e os sobrinhos: Andrea Camerena, Silvana e Roberta Armani, que atualmente fazem parte da gestão da marca de grife.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes