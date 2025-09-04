Trítonos, trio brasiliense de samba e choro, inicia turnê na Europa

O trio brasiliense Trítonos inicia nova turnê na Europa na próxima terça-feira (9/9), com show em Portugal. Nas apresentações, o grupo apresenta repertório com clássicos da bossa nova, MPB, choro, samba e composições autorais.

A turnê passará ainda pela Alemanha e Áustria. Em Berlim, fazem palestra e show de samba com a cantora local Eryka Galindo e, em Viena, workshop no Clube do Choro da cidade e apresentação em conjunto com o Clube do Samba.

O Trítonos é um grupo instrumental formado por Vinícius Vianna (violão), Nelsinho Serra (cavaquinho) e Júnior Viégas (pandeiro). Na nova turnê, exploram canções de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Carlos Lyra, Dorival Caymmi e dos chorões Waldir Azevedo e Pixinguinha e canções autorais de Vianna e Serra.

Serviço

Turnê do Trítonos

Em 9 e 10/9, em Porto, no Instituto Pernambuco Porto e Hot Five Jazz&Blues; 11 e 12/9, na Mondolibro e Musik Fabrik; 13 e 14/9, em Viena, no FaniaLive e Coco Bar; 15/9, em Lisboa, no Bartô - Clube do Choro de Lisboa.