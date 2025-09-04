Hollow Knight: Silksong derruba lojas digitais de videogame

Os fãs da Team Cherry foram com tanta sede ao pote após o anúncio de que a sequência de Hollow Knight chegaria nesta quinta-feira (4/9), que a maioria das lojas digitais de games saíram do ar por conta da alta demanda atrás do jogo. Entre as lojas derrubadas pela alta procura estão a PlayStation Store, a Xbox, o Nintendo eShop e a principal loja online a Steam.

A instabilidade começou por volta das 11h, momento esse em que Hollow Knight: Silksong foi liberado para compra. Apesar dos contratempos, segundo a Gamestop o jogo atingiu mais de 100 mil jogadores simultâneos apenas 45 minutos depois, só na Steam. O número bate o recorde de maior quantidade de jogadores ativos no primeiro jogo, que era de 75 mil simultâneos.

O serviço das lojas já normalizaram e a página do jogo pode ser acessada novamente.

Hollow Knight: Silksong, teve inúmeros adiamentos e até ousando dizer que o jogo era um delírio coletiva, pela falta de informação sobre a continuação do premiado Hollow Knight da Team Cherry. A data veio no trailer exibido na Gamescom 2025 que revelava a data de lançamento tão próxima nesta quinta-feira, dia 4 de setembro. Com mais de 200 inimigos e cerca de 40 chefes diferentes, o título promete aos jogadores uma jogabilidade acrobática, desafiadora e cheia de golpes rápidos.

Hollow Knight: Silksong estará disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC e também no Xbox Game Pass.