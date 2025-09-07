Ampliando horizontes, Juliano Lahan planejar voar mais longe

Conhecido por interpretar figuras de grande peso dramático, como o patriarca José do Egito na série Gênesis, da RecordTV, e por sua atuação intensa na série DOM, da Amazon, o ator Juliano Laham embarca em um novo desafio na televisão. Ele integra o elenco da minissérie E agora, quem vai ficar com a mamãe?, produção especial do SBT que aborda com humor e delicadeza os laços familiares, o envelhecimento e a demência.

Laham vive Daniel Estevão, um policial de 30 anos com um temperamento ambíguo que promete agregar um tom diferente à trama. "Sempre tive a vontade de interpretar um policial, e o Estevão chegou como essa oportunidade. O que me atraiu nele é justamente a dualidade: por um lado, ele é brincalhão, com tiradas irônicas e uma leveza divertida; por outro, é firme quando precisa impor limites", revela o ator, que, para a preparação, buscou referências reais da profissão, trabalhou postura e ritmo de fala, mas sem perder o tom descontraído que dá identidade ao personagem.

A minissérie, exibida na última semana, é estrelada por Stella Miranda, que vive Dona Maria, uma mulher que, ao completar 70 anos, começa a apresentar sinais de demência. O diagnóstico força seus três filhos a reorganizarem suas vidas para cuidar dela, reacendendo conflitos e afetos antigos na família.

Para Laham, fazer parte de um projeto que trata de temas tão sensíveis é um privilégio. "Acredito que é fundamental dar visibilidade a temas como envelhecimento e demência de maneira respeitosa e humana. Quando o audiovisual traz essas pautas de forma sensível, ele não só gera empatia no público, como também ajuda a quebrar tabus e a ampliar a compreensão", reflete o paulista de São José do Rio Preto.

O ator ganhou projeção nacional após sua participação no Big Brother Brasil 16, onde entrou como ator convidado em uma dinâmica. "O BBB abriu uma porta importante, me permitindo mostrar meu trabalho e começar a trilhar meu caminho artístico. De lá pra cá, cada papel trouxe novos aprendizados e desafios. Acredito que, com o tempo, as experiências de vida e de trabalho me tornaram mais maduro, preparado e com mais bagagem para me jogar em personagens diferentes", defende Lahan.

Aos 32 anos, com passagens por Líbano, Inglaterra e Qatar, a trajetória de Juliano é marcada por uma busca constante por desafios. De Rômulo em Malhação a Luccino em Orgulho e paixão, cada personagem foi um degrau. Mas foi como José do Egito que veio seu maior desafio profissional até hoje. "Foi o meu primeiro protagonista e carregar um personagem bíblico, que inspira milhões de pessoas até hoje, foi uma responsabilidade enorme. Não foi só um desafio artístico, mas também pessoal e espiritual", confessa.

Planos internacionais

O segundo semestre de 2025 será movimentado para o filho de libaneses, que se prepara para uma estreia triunfal no cinema nacional. Laham estrelará três longas-metragens de gêneros distintos: o drama Quarta-feira de Cinzas, o suspense 8 Segundos — O desafio e a comédia De volta à Bahia. "Essa diversidade me deixa entusiasmado porque o público vai poder me ver em registros muito diferentes, experimentando universos que mostram outras facetas minhas como ator", adianta.

Mas seus planos não param por aí. Com uma carreira consolidada no Brasil e uma forte presença nas redes sociais, onde influencia 2 milhões de seguidores, Juliano Laham mira horizontes mais amplos. "Estou me preparando para expandir minha carreira para o mercado internacional, especialmente o latino", revela. "Além disso, tenho um projeto pessoal no audiovisual que vai marcar meus 10 anos de carreira, e estou muito animado para compartilhar em breve", adiantou, deixando um gostinho no ar.