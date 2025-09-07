Howie D, do Backstreet Boys, cobra mais que salário mínimo por foto e almoço com fãs

O site oficial não informa quantos foram disponibilizados, mas os compradores terão acesso a um menu "com entradas frescas, pratos principais reconfortantes e uma sobremesa especial" - (crédito: Reprodução/Instagram/@howie_dorough)

Howie D, integrante do grupo Backstreet Boys, que faz um show no Brasil na próxima sexta-feira, 12, durante o festival The Town, em São Paulo, chamou atenção nas redes sociais por oferecer a possibilidade de um almoço ao seu lado por R$ 1.825,00 (ou US$ 332). Os ingressos, porém, já estão esgotados.

O valor, que não inclui ingresso para o show, é maior, por exemplo, do que o salário mínimo do Brasil (R$ 1.518) e do Estado de São Paulo (R$ 1.804).

O site oficial não informa quantos foram disponibilizados, mas os compradores terão acesso a um menu "com entradas frescas, pratos principais reconfortantes e uma sobremesa especial", uma "selfie com Howie D", um "crachá VIP comemorativo com cordão" e a possibilidade de se levar "um item pessoal para ser autografado pelo Howie D".

Mais detalhes, como o local do encontro, serão enviados somente aos compradores, via e-mail, cerca de 24 horas antes do almoço. Mais tarde no mesmo dia, o Backstreet Boys se apresenta como atração principal do palco Skyline.