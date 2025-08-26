As 10 maiores boybands de todos os tempos

Prepare-se para nostalgia, hits que dominaram rádios e fenômenos que fizeram multidões gritar. Vamos do 10º ao 1º lugar, será que a sua boyband favorita está no topo?Freepik
Ícones britânicos, conquistaram a Europa na década de 1990 com coreografias ensaiadas e baladas emocionantes. Revelaram Robbie Williams, que depois seguiria carreira soloDAMIEN MEYER
Mesmo após separações e retornos, o grupo segue lotando estádios até hoje. Sucesso que atravessa gerações no Reino UnidoSHAUN CURRY
Quarteto irlandês de vozes poderosas. Donos de hits românticos, fizeram parte da trilha sonora dos anos 2000JOHN MACDOUGALL
Westlife tem o recorde de maior número de singles nº1 no Reino Unido, atrás apenas de Elvis e BeatlesHANNIBAL HANSCHKE
Os irmãos Jackson levaram o soul e o pop a outro nível, abrindo as portas para Michael Jackson brilhar soloReprodução
Foram pioneiros em unir coreografia, vocais e carisma infantil, moldando o que viria a ser a fórmula das boybandsReprodução
Fenômeno global do K-pop, quebraram barreiras de idioma e conquistaram fãs (o ARMY) em todos os continentesYOAN VALAT / POOL / AFP
O grupo foi o primeiro ato sul-coreano a liderar a Billboard Hot 100. Uma verdadeira revolução culturalMontagem/Reprodução: Instagram
Formados no X Factor, viraram febre instantânea. Harry Styles, Zayn, Niall, Liam e Louis lotaram estádios e arrastaram milhões de fãs pelo período em que estiveram na ativaFREDERIC J. BROWN
Em apenas cinco anos de carreira, venderam mais de 70 milhões de discosModest Management/Divulgação
Mestres das baladas R&B, emocionaram gerações com harmonias perfeitas e canções românticas. O single 'End of the Road' ficou 13 semanas no topo da Billboard Hot 100Reprodução
Foram os pioneiros do modelo moderno de boyband, com turnês gigantes e fãs histéricas. Inspiraram toda a geração 90: Backstreet Boys, NSYNC e até grupos atuais beberam dessa fonteReprodução
Explodiram nos anos 90/2000 com coreografias e refrões chiclete. Lançaram Justin Timberlake ao estrelato. O álbum 'No Strings Attached' vendeu 2,4 milhões de cópias em apenas uma semana nos EUA. Recorde da épocaReprodução
Com hits como 'I Want It That Way', conquistaram o mundo e seguem ativos até hoje. São a boyband mais bem-sucedida da era moderna: mais de 100 milhões de discos vendidosReprodução
Antes de serem 'a maior banda de rock', foram o primeiro fenômeno adolescente mundial. A Beatlemania deu origem ao conceito moderno de boybandJIJI PRESS / AFP
Estima-se que tenham vendido mais de 600 milhões de álbuns. Nenhum outro grupo chegou perto dessa marcaCAMERA PRESS / Jane Brown