As 10 maiores boybands de todos os tempos

Levantamento especial das revistas 'Rolling Stone' e 'Teen Vogue' mostra quais grupos marcaram gerações e mudaram a história da música pop. Confira!

Por Amanda S. Feitoza
Prepare-se para nostalgia, hits que dominaram rádios e fenômenos que fizeram multidões gritar. Vamos do 10º ao 1º lugar, será que a sua boyband favorita está no topo?

 Freepik

10º lugar: Take That

Ícones britânicos, conquistaram a Europa na década de 1990 com coreografias ensaiadas e baladas emocionantes. Revelaram Robbie Williams, que depois seguiria carreira solo

 DAMIEN MEYER

Curiosidade

Mesmo após separações e retornos, o grupo segue lotando estádios até hoje. Sucesso que atravessa gerações no Reino Unido

 SHAUN CURRY

9º lugar: Westlife

Quarteto irlandês de vozes poderosas. Donos de hits românticos, fizeram parte da trilha sonora dos anos 2000

 JOHN MACDOUGALL

Westlife tem o recorde de maior número de singles nº1 no Reino Unido, atrás apenas de Elvis e Beatles

 HANNIBAL HANSCHKE

8º lugar: Jackson 5

Os irmãos Jackson levaram o soul e o pop a outro nível, abrindo as portas para Michael Jackson brilhar solo

 Reprodução

Foram pioneiros em unir coreografia, vocais e carisma infantil, moldando o que viria a ser a fórmula das boybands

 Reprodução

7º lugar: BTS

Fenômeno global do K-pop, quebraram barreiras de idioma e conquistaram fãs (o ARMY) em todos os continentes

 YOAN VALAT / POOL / AFP

O grupo foi o primeiro ato sul-coreano a liderar a Billboard Hot 100. Uma verdadeira revolução cultural

 Montagem/Reprodução: Instagram

6º lugar: One Direction

Formados no X Factor, viraram febre instantânea. Harry Styles, Zayn, Niall, Liam e Louis lotaram estádios e arrastaram milhões de fãs pelo período em que estiveram na ativa

 FREDERIC J. BROWN

Em apenas cinco anos de carreira, venderam mais de 70 milhões de discos

 Modest Management/Divulgação

5º lugar: Boyz II Men

Mestres das baladas R&B, emocionaram gerações com harmonias perfeitas e canções românticas. O single 'End of the Road' ficou 13 semanas no topo da Billboard Hot 100

 Reprodução

4º lugar: New Kids on the Block

Foram os pioneiros do modelo moderno de boyband, com turnês gigantes e fãs histéricas. Inspiraram toda a geração 90: Backstreet Boys, NSYNC e até grupos atuais beberam dessa fonte

 Reprodução

3º lugar: NSYNC

Explodiram nos anos 90/2000 com coreografias e refrões chiclete. Lançaram Justin Timberlake ao estrelato. O álbum 'No Strings Attached' vendeu 2,4 milhões de cópias em apenas uma semana nos EUA. Recorde da época

 Reprodução

2º lugar: Backstreet Boys

Com hits como 'I Want It That Way', conquistaram o mundo e seguem ativos até hoje. São a boyband mais bem-sucedida da era moderna: mais de 100 milhões de discos vendidos

 Reprodução

1º lugar: The Beatles

Antes de serem 'a maior banda de rock', foram o primeiro fenômeno adolescente mundial. A Beatlemania deu origem ao conceito moderno de boyband

 JIJI PRESS / AFP

Curiosidade

Estima-se que tenham vendido mais de 600 milhões de álbuns. Nenhum outro grupo chegou perto dessa marca

 CAMERA PRESS / Jane Brown

