Gilberto Gil retoma turnê de despedida em Porto Alegre

O cantor Gilberto Gil, de 83 anos, retomou a turnê Tempo Rei, em Porto Alegre, no Estádio Beira Rio, neste sábado (06/9). É o primeiro show desde a morte da filha Preta Gil, em 20 de julho.

"Aqui, no Estádio Beira Rio, recebemos todos vocês”, disse Gil ao público que chegou começou a chegar ainda cedo. “Tantos que vêm nos acompanhando há muito tempo. Outros tantos que estão chegando pela primeira vez”.

A turnê marca a despedida do cantor aos palcos após seis décadas de uma carreira que cantou e encantou gerações de brasileiros. Após uma pausa devido à perda de Preta Gil, vítima de câncer, a tour Tempo Rei inclui novas datas: 28 de novembro, no Classic Hall, no Recife; e 20 de dezembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

As apresentações de Tempo Rei incluem grandes clássicos de Gilberto Gil, como Aqui e Agora, Back in Bahia, Andar com Fé e Aquele Abraço. Os shows também são repletos de participações especiais de familiares, como os filhos e netos do cantor, e outros nomes da música popular brasileira. Caetano Veloso e Chico Buarque são alguns dos que já subiram ao palco durante a turnê.

Após Porto Alegre, a turnê de despedida segue para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador e finaliza em Belém. Confira as datas:

06 de setembro de 2025 - Porto Alegre - Beira Rio

17 de outubro de 2025 - São Paulo - Allianz Parque

18 de outubro de 2025 - São Paulo - Allianz Parque

25 de outubro de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

26 de outubro de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

15 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO)

16 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall

23 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall

28 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall

20 de dezembro de 2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova

21 de março de 2026 - Belém - Hangar