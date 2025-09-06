InícioDiversão e Arte
TEMPO REI

Gilberto Gil retoma turnê de despedida em Porto Alegre

Apresentação no Estádio Beira-Rio é a primeira desde a morte da filha Preta Gil, em julho

A turnê marca a despedida do cantor aos palcos após seis décadas de uma carreira que cantou e encantou gerações de brasileiros - (crédito: Juliano Castro/ RBS TV)
O cantor Gilberto Gil, de 83 anos, retomou a turnê Tempo Rei, em Porto Alegre, no Estádio Beira Rio, neste sábado (06/9). É o primeiro show desde a morte da filha Preta Gil, em 20 de julho. 

"Aqui, no Estádio Beira Rio, recebemos todos vocês”, disse Gil ao público que chegou começou a chegar ainda cedo. “Tantos que vêm nos acompanhando há muito tempo. Outros tantos que estão chegando pela primeira vez”.

A turnê marca a despedida do cantor aos palcos após seis décadas de uma carreira que cantou e encantou gerações de brasileiros. Após uma pausa devido à perda de Preta Gil, vítima de câncer, a tour Tempo Rei inclui novas datas: 28 de novembro, no Classic Hall, no Recife; e 20 de dezembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. 

As apresentações de Tempo Rei incluem grandes clássicos de Gilberto Gil, como Aqui e Agora, Back in Bahia, Andar com Fé e Aquele Abraço. Os shows também são repletos de participações especiais de familiares, como os filhos e netos do cantor, e outros nomes da música popular brasileira. Caetano Veloso e Chico Buarque são alguns dos que já subiram ao palco durante a turnê.

Após Porto Alegre, a turnê de despedida segue para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador e finaliza em Belém. Confira as datas: 

  • 06 de setembro de 2025 - Porto Alegre - Beira Rio

  • 17 de outubro de 2025 - São Paulo - Allianz Parque

  • 18 de outubro de 2025 - São Paulo - Allianz Parque

  • 25 de outubro de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

  • 26 de outubro de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

  • 15 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO)

  • 16 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO)

  • 22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall

  • 23 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall

  • 28 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall

  • 20 de dezembro de 2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova

  • 21 de março de 2026 - Belém - Hangar

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 06/09/2025 22:59 / atualizado em 06/09/2025 23:01
