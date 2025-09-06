Estrela do OnlyFans oferece quase R$ 2 milhões para encontrar marido ideal

Dizem que o amor não tem preço, mas Aella, famosa na plataforma OnlyFans, está disposta a desembolsar uma bolada para quem a ajudar a encontrar o homem perfeito. A criadora de conteúdo adulto dos Estados Unidos, de 33 anos, anunciou no Substack como vai funcionar a recompensa.

“Se você me recomendar um cara e eu acabar me casando com ele, eu te pago US$ 100 mil (R$ 635 mil)”, escreveu. Se houver um acordo de gravidez bem-sucedido, a recompensa sobe para US$ 300 mil (R$ 1,9 milhão).

Na publicação, Aella destaca que tem critérios exigentes para o parceiro ideal. “Sou uma pessoa muito estranha. Não tem sido difícil encontrar pessoas para namorar, ou homens dispostos a se casar comigo, mas ‘pessoas com quem quero me casar’ é um grupo extremamente pequeno”, escreveu.

Ela procura alguém raro, excêntrico e pronto para compromisso e que cumpra alguns requisitos. “Eu gostaria de um homem totalmente comprometido com o poliamor (~3% da população), com espaço para um parceiro principal e com sexualidade ameaçadora (~10% dos homens), que esteja em um nível de riqueza semelhante ao meu o suficiente para que eu não precise sustentá-lo financeiramente, que queira ter filhos e que seja totalmente autoaceitável”, detalhou.

Quais os diferenciais para os pretendentes?

Níveis de inteligência semelhantes;

Valores políticos semelhantes;

Idades semelhantes;

IMCs semelhantes.

“Percebo que me sinto animada com encontros principalmente quando o cara tem status alto em alguma área, então, embora em teoria eu esteja aberta a caras que não têm status alto, na prática, parece que não saio com eles. Quero precisar tentar impressionar alguém. Não me parece sexy ir a um encontro em que ele automaticamente me veja como um bom partido”, salientou.

Como funciona a recompensa?

Para participar, é preciso indicar alguém que a modelo ainda não conheça ou tenha considerado e preencher uma pesquisa completa sobre o pretendente. Também é preciso ser a primeira pessoa a recomendar aquele pretendente. Qualquer tentativa de enganar ou burlar o processo resulta em desclassificação imediata.

“Se por algum motivo eu acabar casada com outra pessoa, esta recompensa será cancelada e não estará mais disponível por padrão (embora eu possa renová-la se quiser mais maridos)”, alertou.

Aella se define como uma pioneira no que chama de capitalismo romântico: usar recompensas para otimizar a busca por um parceiro ideal, em vez de depender apenas de encontros casuais ou aplicativos de namoro. Ela já teve sucesso com o método: seu último relacionamento, que durou quatro anos, surgiu a partir de uma pesquisa aplicada a seus seguidores.

“Não é um valor trivial para mim, mas se eu imaginar que estou felizmente casada no futuro, US$ 100 mil para conhecer meu marido é algo que valeria cada centavo”, afirmou.

Para propostas ainda mais ousadas, Aella também oferece US$ 300 mil (R$ 1,9 milhão) caso alguém encontre um candidato disposto a pagar US$ 10 milhões (R$ 63 milhões) para que ela tenha um filho, com guarda exclusiva, como mãe solteira. A modelo até está congelando óvulos para garantir opções futuras, mostrando que leva a ideia a sério.

Aella não é a primeira a oferecer incentivos financeiros pelo amor. Em 2023, a advogada Eve Tilley-Coulson, de Los Angeles, prometeu US$ 5 mil (R$ 27 mil) a quem a apresentasse ao futuro marido. A campanha viralizou e gerou dezenas de apresentações digitais.