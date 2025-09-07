Raul Gil continua internado, mas ?melhora a cada dia?, diz assessoria

Raul Gil, 87 anos, foi internado na última quarta-feira (4/9) em um hospital de São Paulo - (crédito: Reprodução/SBT)

Raul Gil continua internado no hospital Moriah, em São Paulo, mas "está melhorando a cada dia, porém, sem previsão de alta no final de semana", informou a assessoria do apresentador à reportagem neste sábado, 6.

Na quarta-feira, 3, ele foi levado ao hospital e, após exames, foi diagnosticado com "abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação".

Em entrevista ao Gshow na sexta, 5, Raul Gil Jr., filho do apresentador, comentou que assistiu ao jogo entre Brasil e Chile ao lado de seu pai e que ele "estava se sentindo ótimo".

Raul Gil está afastado da TV desde o fim de 2024, quando saiu do SBT, onde apresentava o Programa Raul Gil. Recentemente, seu nome esteve nos holofotes por conta de uma briga familiar entre seus filhos, Nanci e Raul Gil Jr.