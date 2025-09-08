InícioDiversão e Arte
Música

Terapia, amor e hip-hop: 2ZDINIZZ é a essência do rap nacional

Em entrevista ao Correio, o rapper carioca falou sobre o sucesso da faixa Beatriz e o quanto as sessões de terapia foram importantes para o álbum de estreia Patrono

Rapper carioca 2ZDINIZZ tem feito sucesso com a faixa Beatriz - (crédito: Pedro Gélio)
Rapper carioca 2ZDINIZZ tem feito sucesso com a faixa Beatriz - (crédito: Pedro Gélio)

Fazer sucesso ou fazer sentido? A resposta para essa pergunta é o sonho de todo artista. Encontrar o equilíbrio entre esses dois universos, talvez, seja a chave para esse questionamento. Dentro da própria essência, o rapper carioca 2ZDINIZZ tem tentado levar ao mundo a arte que nasceu junto dele. Atualmente, ele é um dos grandes expoentes do rap nacional e, há mais de um mês, a faixa Beatriz tem lhe feito sair da bolha. No Spotify, o single conta com 8 milhões de plays.

O nome da música pode parecer que foi escolhido ao acaso, sem nenhuma pretensão. Mas, para o artista, é uma história de amor que merecia ser eternizada — mesmo que a dor do término tenha aparecido em algum momento. “É muito gratificante tudo isso. As redes sociais ajudam a pulverizar nosso trabalho, mas é nas ruas que me sinto feliz. Quando as pessoas falam comigo pessoalmente, sobretudo nos shows, é algo realmente especial”, destaca.

De modo particular, ele não imaginava que a faixa, em tão pouco tempo, fosse chegar tão longe. Em registros pela internet, o áudio do single tem bombado. A parte poética da canção, que é deixada para o final, é 2ZDINIZZ recitando uma poesia criada para a então Beatriz, amor que teve fim no início deste ano. “Essa pessoa, de fato, existiu. Foi uma paixão avassaladora, daquelas que encanta. É até difícil de acreditar que isso aconteceu. Sempre busco ser real, por isso resolvi colocar o nome dela na música”, acrescenta.

Para o rapper, o que era apenas um nome se tornou um significado, um símbolo que representa uma história para cada pessoa que escuta e, consequentemente, se identifica. “Todo mundo tem a sua Beatriz”, brinca ele. Ela, de acordo com o carioca, levou tudo de forma tranquila, se sentindo honrada com a dedicação — ainda que a letra fale sobre um fim doloroso e prematuro. 

A própria identidade

Letras que acalentam a alma e levam sentido para aqueles que passaram por um término doloroso ou recente. A faixa composta pelo rapper expressa muito mais do que uma história particular, como também revela o talento do artista para trabalhar sua própria musicalidade, levando ritmos que fazem parte da sua essência. Na mistura de hip-hop e R&B, 2ZDINIZZ mostra que as veias musicais que lhe trouxeram até aqui são recheadas de originalidade.

“Esse contexto musical do Rap R&B é muito presente na minha vida. Desde muito novo, o meu quarto sempre teve três quadros: um é o álbum do Racionais, Sobrevivendo no inferno, que é a bíblia das ruas; o outro era um do Notorious Big, Ready to die; e essa musicalidade mais cantada vem de uma presença feminina, que é a Lauryn Hill, com o disco The miseducation. Esse último, para mim, é o melhor álbum da história”, complementa.

Diante desses ingredientes especiais, o carioca tomou para si cada traço do que aprendeu, junto da arte que veio ao mundo com ele. Assim, de tudo o que veio antes para compor quem ele é, o artista busca nas próprias referências uma forma de se tornar uma. Ano passado, com o álbum de estreia Patrono, 2ZDINIZZ foi recebido muito bem pela crítica. No entanto, confessa que o projeto quase não foi para o ar, porque sempre duvidou daquilo que carregava.

“Para ser sincero, esse álbum só foi para a rua por conta do PG (produtor) e da minha terapeuta. Ela é uma pessoa muito importante pra mim, salvou a minha vida. As sessões de terapia ajudaram a organizar as coisas que existem aqui, a parar de ter medo e não duvidar da minha arte”, afirma. De início, não acredito que o disco desse tão certo quanto tem dado. A ideia era que as pessoas passassem a gostar do projeto a longo prazo. No entanto, foi exatamente o contrário que aconteceu. 

A luta interna de 2ZDINIZZ é um movimento natural perante a grandeza que ele não acredita ter — mas que, no fundo, sabe que tem. O olhar apaixonado pela própria criatividade, tudo o que não acredita estar vivendo, mas que está, fazem dele um respiro para o rap nacional. O artista carioca faz parte da gravadora  Hip Hop Rare, do também rapper L7, o qual é muito grato pela oportunidade dada. 

O cria de Niterói, no Rio de Janeiro, agora se volta para o futuro com mais alívio, pois agora que sabe o caminho, o medo não pode lhe impedir. O sonho? Um feat com BK’, que em pouco tempo estará no mundo. Shows, música e rap na veia: 2ZDINIZZ espera, somente, que as pessoas possam ser salvas com aquilo que o salvou: hip-hop.

Saiba Mais

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 08/09/2025 16:23
x