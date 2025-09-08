Terapia, amor e hip-hop: 2ZDINIZZ é a essência do rap nacional

Fazer sucesso ou fazer sentido? A resposta para essa pergunta é o sonho de todo artista. Encontrar o equilíbrio entre esses dois universos, talvez, seja a chave para esse questionamento. Dentro da própria essência, o rapper carioca 2ZDINIZZ tem tentado levar ao mundo a arte que nasceu junto dele. Atualmente, ele é um dos grandes expoentes do rap nacional e, há mais de um mês, a faixa Beatriz tem lhe feito sair da bolha. No Spotify, o single conta com 8 milhões de plays.

O nome da música pode parecer que foi escolhido ao acaso, sem nenhuma pretensão. Mas, para o artista, é uma história de amor que merecia ser eternizada — mesmo que a dor do término tenha aparecido em algum momento. “É muito gratificante tudo isso. As redes sociais ajudam a pulverizar nosso trabalho, mas é nas ruas que me sinto feliz. Quando as pessoas falam comigo pessoalmente, sobretudo nos shows, é algo realmente especial”, destaca.



De modo particular, ele não imaginava que a faixa, em tão pouco tempo, fosse chegar tão longe. Em registros pela internet, o áudio do single tem bombado. A parte poética da canção, que é deixada para o final, é 2ZDINIZZ recitando uma poesia criada para a então Beatriz, amor que teve fim no início deste ano. “Essa pessoa, de fato, existiu. Foi uma paixão avassaladora, daquelas que encanta. É até difícil de acreditar que isso aconteceu. Sempre busco ser real, por isso resolvi colocar o nome dela na música”, acrescenta.



Para o rapper, o que era apenas um nome se tornou um significado, um símbolo que representa uma história para cada pessoa que escuta e, consequentemente, se identifica. “Todo mundo tem a sua Beatriz”, brinca ele. Ela, de acordo com o carioca, levou tudo de forma tranquila, se sentindo honrada com a dedicação — ainda que a letra fale sobre um fim doloroso e prematuro.



A própria identidade



Letras que acalentam a alma e levam sentido para aqueles que passaram por um término doloroso ou recente. A faixa composta pelo rapper expressa muito mais do que uma história particular, como também revela o talento do artista para trabalhar sua própria musicalidade, levando ritmos que fazem parte da sua essência. Na mistura de hip-hop e R&B, 2ZDINIZZ mostra que as veias musicais que lhe trouxeram até aqui são recheadas de originalidade.



“Esse contexto musical do Rap R&B é muito presente na minha vida. Desde muito novo, o meu quarto sempre teve três quadros: um é o álbum do Racionais, Sobrevivendo no inferno, que é a bíblia das ruas; o outro era um do Notorious Big, Ready to die; e essa musicalidade mais cantada vem de uma presença feminina, que é a Lauryn Hill, com o disco The miseducation. Esse último, para mim, é o melhor álbum da história”, complementa.



Diante desses ingredientes especiais, o carioca tomou para si cada traço do que aprendeu, junto da arte que veio ao mundo com ele. Assim, de tudo o que veio antes para compor quem ele é, o artista busca nas próprias referências uma forma de se tornar uma. Ano passado, com o álbum de estreia Patrono, 2ZDINIZZ foi recebido muito bem pela crítica. No entanto, confessa que o projeto quase não foi para o ar, porque sempre duvidou daquilo que carregava.

“Para ser sincero, esse álbum só foi para a rua por conta do PG (produtor) e da minha terapeuta. Ela é uma pessoa muito importante pra mim, salvou a minha vida. As sessões de terapia ajudaram a organizar as coisas que existem aqui, a parar de ter medo e não duvidar da minha arte”, afirma. De início, não acredito que o disco desse tão certo quanto tem dado. A ideia era que as pessoas passassem a gostar do projeto a longo prazo. No entanto, foi exatamente o contrário que aconteceu.

A luta interna de 2ZDINIZZ é um movimento natural perante a grandeza que ele não acredita ter — mas que, no fundo, sabe que tem. O olhar apaixonado pela própria criatividade, tudo o que não acredita estar vivendo, mas que está, fazem dele um respiro para o rap nacional. O artista carioca faz parte da gravadora Hip Hop Rare, do também rapper L7, o qual é muito grato pela oportunidade dada.



O cria de Niterói, no Rio de Janeiro, agora se volta para o futuro com mais alívio, pois agora que sabe o caminho, o medo não pode lhe impedir. O sonho? Um feat com BK’, que em pouco tempo estará no mundo. Shows, música e rap na veia: 2ZDINIZZ espera, somente, que as pessoas possam ser salvas com aquilo que o salvou: hip-hop.

