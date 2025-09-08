Edson Beserra apresenta 'O Curso do Rio' nesta terça-feira (9/9) no Gama

O dançarino Edson Beserra retorna ao palcos com o espetáculo O Curso do Rio nesta terça-feira (9/9), às 15h, no Teatro Sesc Paulo Gracindo, localizado no Gama. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados no local.

A apresentação debate a noção de tempo circular e não linear e explora filosofias afro-indígenas. A obra dialoga com a ideia de espacialidade do kituminu, celebração obrigatória para os iniciados no candomblé, dos terreiros da Nação Banto Angola. A temporalidade, sem começo ou fim definidos, guia a narrativa do espetáculo.



Além da apresentação no Gama, Beserra leva O Curso do Rio ao Teatro Oficina do Perdiz, na 710 Norte, entre sexta-feira (12/9) e domingo (14/9), às 20h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados no site Sympla. A última exibição do espetáculo ocorre no dia 23 de setembro, no Teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia, às 15h. A entrada é franca e os ingressos ficam disponíveis no local.

Serviço

O Curso do Rio

De Edson Beserra. Nesta terça-feira (9/9), no Teatro Sesc Paulo Gracindo (Gama), às 15h. Ingressos disponíveis no local. De sexta-feira (12/9) a domingo (14/9), no Teatro Oficina do Perdiz (710 Norte), às 20h. Retirada de ingressos pelo site Sympla. Em 23 de setembro, no Teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia, às 15h. Ingressos disponíveis no local. Entrada franca todos os dias. Classificação indicativa livre.