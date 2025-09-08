Oscar 2026: confira filmes brasileiros que disputam vaga na premiação

O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, O último azul, de Gabriel Mascaro, e outros quatro filmes estão entre os finalistas na disputa pela vaga de representante brasileiro do Oscar 2026. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (8/9) pela Academia Brasileira de Cinema, responsável por definir a produção que concorre à categoria de Melhor Filme Internacional. O resultado sai na próxima segunda-feira (15/8).
Kleber Mendonça e Wagner Moura, com O agente secreto, ganharam, respectivamente, prêmios de Melhor Diretor e Melhor ator em Cannes. No Festival de Berlim, O último azul faturou o Urso de Prata, concedido pelo grande júri. Ambas as premiações são termômetros para o Oscar.
Veja a lista completa:
Baby, de Marcelo Caetano;
Kasa branca, de Luciano Vidigal;
Manas, de Marianna Brennand;
O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho;
O último azul, de Gabriel Mascaro;
Oeste outra vez, de Erico Rassi.
