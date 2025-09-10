Curta de Armarinhos Teixeira abre DW! Tour Brasília e repensa a vida no planeta

Em entrevista ao Correio após exibir, em Brasília, o curta-metragem Recordário de Adão: Qual é a nova Natureza?, o artista plástico Armarinhos Teixeira criticou a relação do ser humano com o meio ambiente. "Nós humanos traímos a natureza. Esquecemos que ela é um monumento." A exibição do curta-metragem Recordário de Adão em Brasília inaugurou o DW! Tour Brasília, evento de design que, até 13 de setembro, reúne profissionais de diferentes áreas no Casa Park. Armarinhos classificou a recepção do público brasiliense ao filme como "generosa e inteligente". "Brasília é minha casa. Tenho laços afetivos aqui, já fiz exposições e é o berço de rock da minha adolescência", revela.

O filme de 32 minutos que Armarinhos lançou neste ano narra o processo para conceber a obra Recordário de Adão, escultura biológica que copia as funções de uma árvore, com duas cópias instaladas, uma em Santos e outra na Alemanha.

O curta-metragem, iniciado há três anos, propõe formas de repensar a vida no planeta Terra. "Recordário de Adão é uma representação filosófica e poética da natureza. Ao fazer uso da linguagem audiovisual para exibi-lo, espero aumentar a comunicação do trabalho", explica Armarinhos. A arte, segundo ele, é eficaz como instrumento propulsor de debates. "É o único veículo prestativo a isso, único que faz alertas", expôs.

Recordário de Adão tem dimensões de 7x9 metros. Desenvolvida em 2006, a obra foi pensada para "barrar a continuidade das devastações". A estrutura simula inclusive condições térmicas de árvores, para a qual contribuíram engenheiros. "O limite do artista está justamente no pensamento funcional. Por isso a necessidade de parcerias desse tipo", comentou Armarinhos. "Um corpo colaborativo aumenta nossa criatividade", completou.

O festival DW! Tour Brasília é realizado desde 2012 em São Paulo e chega pela primeira vez à capital do país. Integram a programação a instalação Neoclipes aos Fatos, do artista visual Sanagê Cardoso, e a exposição Casa Brasília: Design Autoral em Território Cerrado, bem como conversas com os arquitetos Marcelo Rosenbaum, Celso Rayol e o designer Jader Almeida. Além disso, 13 lojas de design nacional e internacional, 11 restaurantes, bistrô, hamburgueria e cafés integram o evento.

Serviço:

DW! Tour Brasília, até 13 de setembro, no Casa park, entrada franca. Ingressos devem ser retirados no site dwsemanadedesigng.com.br. Classificação indicativa livre.

