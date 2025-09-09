"Da próxima vez vou tentar falar só com meu terapeuta", diz Silva sobre "desabafo"

Durante o show, Silva criticou o mercado musical brasileiro e influenciadores que divulgam casas de apostas - (crédito: Reprodução/Instagram @ZAMENZA)

O cantor Silva fez um pronunciamento, nesta terça-feira (9/9), sobre o "desabafo" realizado durante show no Festival Vibrar, em Brasília, no último domingo (7). Na apresentação, o artista capixaba emitiu uma série de críticas a Jair Bolsonaro, Serginho Groisman, Virgínia Fonseca, Paula Lavigne e Luísa Sonza. "Da próxima vez vou tentar falar só com meu terapeuta", disse.

No show, Silva criticou Virgínia pelas publicidades de apostas esportivas. "A garota era pobre e ficou rica, e agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm", declarou. Confira o momento:

"Vai se fud3r, Virgínia, também, caralh0. Garota escrota. A garota era pobre e ficou rica. E agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm" pic.twitter.com/vHmoseLm2K — PAPELPOP (@papelpop) September 8, 2025

Pelas redes sociais, o cantor reforçou críticas à influenciadora. "Pra V., que ganha com a desgraça alheia é aquilo lá mesmo. Dobro a aposta", escreveu.

Na apresentação, Silva ainda comentou que Serginho só o convidava ao Altas Horas para cantar covers, disse que não tem "o dinheiro do agro" ou da Luísa Sonza e defendeu que "música não é publicidade". Nesta terça, ele voltou a citar os artistas. "Nesse verão eu vou cantar muito cover, como sempre faço, mas só o que eu gosto muito e do meu jeitinho. Serginho, Paula e Luísa são meus convidados de honra", escreveu.

Sobre a crítica contra Bolsonaro, Silva finalizou o novo desabafo com uma mensagem. "Sem anistia", escreveu.