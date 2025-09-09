Coldplay proíbe celulares em show, mas abre exceção para gays

Durante uma das apresentações da “Music of the Spheres World Tour”, no Wembley Stadium, em Londres, Chris Martin, vocalista do Coldplay, protagonizou um momento inesperado que arrancou risadas do público e viralizou nas redes sociais.

Antes de iniciar uma das músicas do repertório, o cantor pediu que os fãs guardassem os celulares e deixassem de lado as filmagens e fotos durante aquele instante. No entanto, abriu uma exceção inusitada: os aparelhos poderiam continuar em uso apenas se estivessem conectados ao Grindr, aplicativo voltado para encontros da comunidade gay.

“Meu pedido final para esta música, e depois disso vocês podem fazer o que quiserem: por favor, considerem não ter celulares, câmeras, filmagens, tweets, Snapchats, Instagram, TikTok, FitBit, Tinder, Grindr… Bem, continue com o Grindr, mas todo o resto tem que acabar, ok?”, disparou Chris Martin, em tom de brincadeira.

O vídeo do momento foi compartilhado pelo perfil Metro Entertainment no TikTok e rapidamente alcançou milhões de visualizações. Nas redes sociais, fãs e internautas reagiram com humor. “Nunca achei ele no aplicativo”, ironizou um usuário.

Outro brincou: “Chris incentivando o banheirão, só pode”. Já alguns levantaram hipóteses sobre o comentário: “Será que a produção não poderia ficar sem Grindr?”, questionou um terceiro.

A fala reforça a imagem de Chris Martin como um artista próximo da comunidade LGBTQIAPN+, algo que já vem de longa data. Vale lembrar que, em 2016, após se separar da atriz Gwyneth Paltrow, o cantor chegou a citar o Grindr em uma entrevista sobre sua vida de solteiro, o que gerou especulações e curiosidade sobre sua sexualidade. Na ocasião, ele brincou dizendo que “entrava no aplicativo quase todas as semanas”.

Coldplay segue com residência no Wembley

O episódio ocorreu em meio à sequência de dez apresentações que o Coldplay realiza no Wembley Stadium. A residência é parte da aclamada turnê “Music of the Spheres”, que já passou pelo Brasil e se consolidou como uma das maiores da carreira da banda.

Com shows marcados pela energia contagiante, projeções visuais e um forte apelo ambiental, já que a turnê aposta em iniciativas de sustentabilidade, a série de apresentações em Londres reforça o status do grupo como um dos maiores nomes da música global.

Apesar do pedido inusitado de Chris Martin, a decisão de limitar o uso de celulares em determinados momentos do show não é novidade na indústria musical. Diversos artistas já pediram o mesmo, argumentando que o público consegue viver uma experiência mais intensa e imersiva ao deixar de lado as telas por alguns minutos.

No caso do vocalista do Coldplay, no entanto, a menção bem-humorada ao Grindr acabou roubando a cena e conquistando ainda mais atenção do público nas redes sociais.