Ator de 'Breaking Bad' agride filha do vizinho com mangueira e é preso

O ator americano Raymond Cruz foi preso nessa segunda-feira, 8, acusado de agredir a filha dos vizinhos com uma mangueira de jardinagem. A informação é do portal TMZ. Segundo o portal, a polícia de Los Angeles foi acionada após receber uma denúncia sobre a agressão.

O desentendimento começou quando Cruz lavava seu carro. Conforme a denúncia, ele pediu que a menina saísse do caminho. Quando ela não o fez, ele usou a mangueira para espirrar água em sua direção. A jovem não teve nome ou idade revelados.

Hoje aos 60 anos, Cruz é mais conhecido por ter interpretado o letal antagonista Tuco Salamanca em Breaking Bad. O personagem era o chefe do cartel mexicano e distribuidor do alto escalão do tráfico, sobrinho do patriarca Don Hector Salamanca (Mark Margolis). O ator também participou do spin-off Better Call Saul, interpretando o mesmo personagem, e das séries The Closer e Nova Vita.

Logo após a prisão, Raymond prestou depoimento e foi liberado. O ator concordou em retornar ao tribunal no dia 1º de outubro para uma audiência.