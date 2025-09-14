Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (14/9)

RESOLUÇÕES E DECISÕES

Data estelar: Lua quarto minguante em Gêmeos.

Ainda que estejamos todos atormentados por dilemas que parecem impossíveis de resolver, sobre a marcha dos acontecimentos nos veremos obrigados a tomar decisões e colocar em prática resoluções, e entre apitos e flautas, mortos e feridos, nada será tão catastrófico quanto nosso medo visceral nos faz imaginar.

A atuação decisiva não requer que tenhamos resolvido todos nossos dilemas, apenas que, apesar desses nos atrevamos a apostar em algumas opções disponíveis, e ao fazer assim veremos a magia da Vida acontecer, nos brindando com resultados, senão ótimos, pelo menos aceitáveis.

O melhor que todos nós podemos fazer, por isso, é nos atormentar menos e regozijar mais, porque a Vida não é um mistério ameaçador, é uma realidade que, apesar dos dilemas, se resolve sempre muito bem.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se as pessoas ajudassem, com certeza tudo seria muito simples. Porém, cada uma delas parece tão ocupada com seus dramas individuais, que aquilo que precisaria ser feito em conjunto é o que acaba sendo negligenciado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando você achar que já está tudo em cima, tudo dominado, torne a observar melhor o cenário, porque sempre haverá pontas soltas, que só se manifestariam quando seria tarde demais para as consertar. Observação é tudo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquilo que puder ser finalizado há de ser considerado prioridade por você, porque agora seria possível você se livrar de alguma carga desnecessária e continuar seu caminho na direção do futuro com mais leveza.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Inadvertidamente, você pode oferecer informações preciosas às pessoas, que seria melhor preservar fora de sua área de atuação, porque elas têm más intenções. Procure observar melhor o teor das conversas em que se mete.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A complexidade do cenário pelo qual sua alma precisa transitar só vai aumentando, e ao mesmo tempo bate um cansaço, uma vontade de tomar distância de tudo e de todos. Descanse, mas não renuncie à luta necessária.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se você tomar a iniciativa, é certo que as pessoas certas seguirão seu passos e respeitarão sua liderança. Provavelmente não é o que sua alma gostaria, já que preferiria ser liderada, mas é o que há por enquanto.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para você obter o efeito desejado será necessário atuar com muita discrição, sem levantar bandeira nenhuma e principalmente sem buscar conchavo, porque se as pessoas souberem de suas intenções, vão atrapalhar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Seria ótimo se as pessoas se apegassem ao que prometem e fossem coerentes em suas atuações, mas não é assim que as coisas andam, pelo contrário, está tudo de pernas para o ar e as pessoas se contradizem. Aguente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se as pessoas ajudam, melhor, mas se elas não ajudarem e ainda por cima atrapalharem, não importa. O que importa é que você mantenha firme o curso de sua atuação, porque coisas importantes podem ser feitas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A colaboração entre as pessoas é um tesouro precioso, mas geralmente oculto por trás dos compromissos que cada uma delas assume individualmente. Se colaborássemos mais entre nós, tudo seria mais fácil e melhor.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se as questões são simples, melhor não complicar, porque senão as coisas podem ficar descontroladas. A simplicidade representa a melhor perspectiva, tratar cada assunto dentro do alcance realista que representa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Pode haver ambiguidades e contradições envolvidas nesta parte do caminho, que não precisam ser criticadas ou anuladas, porque do jeito que anda o mundo, a oscilação das razões é a melhor maneira de se adaptar. É por aí.