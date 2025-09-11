Mulher se pronuncia após ter foto de biquíni repostada por Yuri Lima, namorado de IZA

O caso trouxe de volta a polêmica de 2024, quando Iza terminou o namoro após mensagens comprometedoras entre o jogador e Kevelin Gomes - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Adrielly usou as redes sociais para comentar a polêmica envolvendo Yuri Lima, namorado da cantora Iza. A confusão começou quando o jogador compartilhou, sem intenção aparente, uma foto dela de biquíni no Instagram.

"Vim aqui me pronunciar sobre tudo isso que tá acontecendo. Eu não conheço ele e não sei por que compartilhou minha foto", explicou Adrielly, dizendo que a imagem era de 2024 e estava circulando por causa dos comentários envolvendo Iza.

Após a repercussão negativa, Yuri apagou a postagem. O caso trouxe de volta a polêmica de 2024, quando Iza terminou o namoro após mensagens comprometedoras entre o jogador e Kevelin Gomes.

Na época, Iza estava grávida de Nala. Mesmo após o escândalo, o casal se reconciliou antes do nascimento da filha, e Yuri hoje vive no Rio para ficar próximo da menina.

