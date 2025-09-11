Mateus Verdelho faz forte desabafo sobre uso excessivo de cafeína

Mateus Verdelho, influencer, nesta quarta-feira (10/9), nos stories, confessou que teve um problema nos olhos por conta do uso da cafeína em dose excessiva. Ele deu detalhes do drama de saúde aos seguidores.

"Vou dar um relato que estava acontecendo comigo já fazia uns quatro meses. Até fui ao oftalmo. Eu estava com um negócio no olho, sabe quando a pálpebra fica pulando, do nada assim, se está parado fica pulando o dia inteiro, e aí eu fui lá no oftalmo o cara falou: ‘não tem nada a ver com oftalmo. Isso daí é relacionado a estresse’. Aí pensei: não é possível, estava ali sempre, toda hora, todo dia, e só piorando", desabafou.

"No sábado eu tomei minhas talagadas de café – de manhã eu faço um cafezão longo, assim, coado – e tomei dois cafés esse dia e à tarde eu tomei uns três Red Bulls. Cara, minha pálpebra parecia que estava viva. Aí decidi fazer um teste: ficar sem cafeína. Domingo já cortei, tanto é que eu estou tomando café descafeinado todo dia pra dar aquela enganada, né? É uma coisa tomar café sem álcool, mas é o que temos", acrescentou.

Por fim, Mateus Verdelho mostra a importância de encontrar o modo correto do uso da substância. "Cortei domingo, segunda, ontem, quando deu uma boa diminuída e hoje, zero, meu olho está normal de novo. Por que eu estou falando isso? O poder que tem a cafeína, os benefícios e se você não souber usar também, como ela pode te prejudicar. Prejudicar não, não é essa palavra, é saber usar ao seu favor, porque a cafeína é uma substância, se você souber usar ela vai ser muito boa pra você, muito boa. E se você não souber usar ela vai ser prejudicial, igual estava sendo pra mim", disse.

