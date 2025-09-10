InícioDiversão e Arte
Fernanda Torres faz 60 anos e tem lista de obras disponibilizada pelo Globoplay

Atriz e autora nominada ao Oscar 2025 comemora 60 anos nesta segunda-feira (15/9). Veja lista que a plataforma de streaming separou para homenageá-la. Seleção vai do aclamado "Ainda estou aqui" à novela de 1986 que Fernandinha protagonizou

Fernanda Torres faz 60 anos neste domingo (15/9) - (crédito: Stefano RELLANDINI / AFP)
Uma das atrizes mais versáteis e queridas do Brasil, Fernanda Torres completa seis décadas nesta segunda-feira (15/9), e o Globoplay reúne uma seleção especial de conteúdos que evidenciam a trajetória marcante da artista na televisão e no cinema.

Além do filme Original Globoplay Ainda estou aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e pelo qual ela concorreu como Melhor Atriz, a virginiana aclamada está presente em diversas produções disponíveis na plataforma no streaming, que vão do humor ao drama, passando por obras premiadas e títulos clássicos.

Confira a lista abaixo.

Ainda estou aqui

Rio de Janeiro, 1971. Eunice Paiva (Fernanda Torres) é forçada a se reinventar quando sua família sofre um ato violento do estado brasileiro. Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. Rendeu o Globo de Ouro 2025 à Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama.

Tapas & Beijos

Grandes amigas, Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão) tentam achar suas caras-metades enquanto trabalham em uma loja de aluguel de vestidos de noiva, ajudando mulheres a realizarem seus sonhos.

Os normais

Rui (Luis Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres) são um casal de classe média com manias, preconceitos e falhas de caráter. Eles tornam qualquer fator da vida a dois uma confusão.

Fim

Criada por Fernanda Torres, a série acompanha um grupo de amigos que não acredita que a vida se limita a encontrar o amor e ser feliz para sempre. Uma história sobre a vida, vista pelos olhos de quem acaba de deixá-la.

Gilda, Lúcia e o Bode

O especial traz a continuação da trama protagonizada por Gilda (Fernanda Montenegro) e Lúcia (Fernanda Torres) na série Amor e sorte. Após um período de convivência forçada em função do isolamento social, elas encaram uma nova realidade.

Filhos da Pátria

Geraldo Bulhosa (Alexandre Nero) e a esposa, Maria Teresa (Fernanda Torres), tentam melhorar de vida no Brasil logo após a Independência, em 1822.

Saneamento básico, o filme

Moradores de uma pequena vila se juntam para pleitear a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Para conseguir o dinheiro, eles precisam fazer um filme de ficção.

O que é isso, companheiro?

Durante a ditadura, jovens optam pela luta armada para enfrentar o regime. Integrantes do MR-8 e da ALN sequestram o embaixador americano em troca de prisioneiros políticos.

Selva de pedra

Nesta novela de 1986, Cristiano Vilhena (Tony Ramos), um homem ambicioso, disposto a ter o seu lugar ao sol, mas as consequências de uma briga o fazem fugir para o Rio, acompanhado da escultora Simone (Fernanda Torres), a única pessoa que presenciou o confronto e testemunha a inocência de Cristiano. Eles fogem, se apaixonam e se casam no Rio de Janeiro. Porém, nem tudo são flores na vida do casal. Foi a das quatro novelas em que a atriz atuou do início ao fim.

  • Com Tony Ramos, em
    Com Tony Ramos, em "Selva de pedra" Divulgação
  • Fernanda Montenegro e Fernanda Torres com o bode
    Fernanda Montenegro e Fernanda Torres com o bode Divulgação
  • Com Alexandre Nero em
    Com Alexandre Nero em "Filhos da Pátria" Divulgação
  • Com Wagner Moura em
    Com Wagner Moura em "Saneamento básico, o filme" Divulgação
  • Com Fábio Assunção, Andréa Beltrão e Vladimir Brichta em
    Com Fábio Assunção, Andréa Beltrão e Vladimir Brichta em "Tapas & Beijos" Divulgação
  • Com Luiz Fernando Guimarães, em
    Com Luiz Fernando Guimarães, em "Os normais" Divulgação
  • Ainda estou aqui: nova onda do cinema latinoamericano
    Ainda estou aqui: nova onda do cinema latinoamericano Divulgação

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 10/09/2025 19:09 / atualizado em 10/09/2025 20:45
