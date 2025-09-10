Fernanda Torres faz 60 anos e tem lista de obras disponibilizada pelo Globoplay

Uma das atrizes mais versáteis e queridas do Brasil, Fernanda Torres completa seis décadas nesta segunda-feira (15/9), e o Globoplay reúne uma seleção especial de conteúdos que evidenciam a trajetória marcante da artista na televisão e no cinema.
Além do filme Original Globoplay Ainda estou aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e pelo qual ela concorreu como Melhor Atriz, a virginiana aclamada está presente em diversas produções disponíveis na plataforma no streaming, que vão do humor ao drama, passando por obras premiadas e títulos clássicos.
Confira a lista abaixo.
Ainda estou aqui
Rio de Janeiro, 1971. Eunice Paiva (Fernanda Torres) é forçada a se reinventar quando sua família sofre um ato violento do estado brasileiro. Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. Rendeu o Globo de Ouro 2025 à Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama.
Tapas & Beijos
Grandes amigas, Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão) tentam achar suas caras-metades enquanto trabalham em uma loja de aluguel de vestidos de noiva, ajudando mulheres a realizarem seus sonhos.
Os normais
Rui (Luis Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres) são um casal de classe média com manias, preconceitos e falhas de caráter. Eles tornam qualquer fator da vida a dois uma confusão.
Fim
Criada por Fernanda Torres, a série acompanha um grupo de amigos que não acredita que a vida se limita a encontrar o amor e ser feliz para sempre. Uma história sobre a vida, vista pelos olhos de quem acaba de deixá-la.
Gilda, Lúcia e o Bode
O especial traz a continuação da trama protagonizada por Gilda (Fernanda Montenegro) e Lúcia (Fernanda Torres) na série Amor e sorte. Após um período de convivência forçada em função do isolamento social, elas encaram uma nova realidade.
Filhos da Pátria
Geraldo Bulhosa (Alexandre Nero) e a esposa, Maria Teresa (Fernanda Torres), tentam melhorar de vida no Brasil logo após a Independência, em 1822.
Saneamento básico, o filme
Moradores de uma pequena vila se juntam para pleitear a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Para conseguir o dinheiro, eles precisam fazer um filme de ficção.
O que é isso, companheiro?
Durante a ditadura, jovens optam pela luta armada para enfrentar o regime. Integrantes do MR-8 e da ALN sequestram o embaixador americano em troca de prisioneiros políticos.
Selva de pedra
Nesta novela de 1986, Cristiano Vilhena (Tony Ramos), um homem ambicioso, disposto a ter o seu lugar ao sol, mas as consequências de uma briga o fazem fugir para o Rio, acompanhado da escultora Simone (Fernanda Torres), a única pessoa que presenciou o confronto e testemunha a inocência de Cristiano. Eles fogem, se apaixonam e se casam no Rio de Janeiro. Porém, nem tudo são flores na vida do casal. Foi a das quatro novelas em que a atriz atuou do início ao fim.
