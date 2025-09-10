Fotógrafa Melissa Maurer abre exposição que celebra o Dia do Cerrado

Imagem da fotógrafa Melissa Maurer presente na exposição "Cerrado Sagrado", que tem início nesta quinta-feira (11/9) - (crédito: Melissa Maurer)

Em comemoração ao Dia Do Cerrado, a fotógrafa e ativista Melissa Maurer inaugura, nesta quinta-feira (11/9), a exposição Cerrado Sagrado em dois espaços simultaneamente. A exposição ficará aberta para visitação até o dia 11 de outubro no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, na Vila de São Jorge; e no IluminArte Café, na cidade de Alto Paraíso de Goiás.

A artista parte da ideia de que fazer uma trilha, observar a natureza ou assistir ao pôr do sol é uma forma de oração, e que a fotografia é sua meditação ativa. Dessa forma, Maurer apresenta o Cerrado como um organismo vivo em suas fotografias, e o personagem principal delas.

A fotógrafa brasiliense é radicada na Chapada e atua com fotografia desde 2014. Sua produção ressalta temas como a preservação ambiental, a espiritualidade e o combate às violências. Reiterando sua preocupação com essas causas, durante a exposição Cerrado Sagrado serão vendidas reproduções das fotografias, e todo o valor será revertido para associações que atuam na restauração do Cerrado.

A abertura da exposição terá discotecagem da DJ Lara Luzuah. Além disso, a mostra no Parque Nacional contará com um painel tátil em braile e audiodescrição, garantindo a acessibilidade.

Serviço

Cerrado Sagrado

Abertura nesta quinta-feira (11/9), às 18h, no IluminArte Café (Alto Paraíso de Goiás)Visitação a partir desta quinta-feira (11/9) ao dia 11/10, no IluminArte Café (Alto Paraíso de Goiás) e no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Vila de São Jorge). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.