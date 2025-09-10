Violonista Marisa Sardo leva repertório dos séculos 19 e 20 ao CTJ Hall

Violonista Marisa Sardo se apresentará nesta sexta-feira (12/9) no CTJ Hall. - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (12/9), a violonista estadunidense Marisa Sardo se apresentará no palco do CTJ Hall, na Casa Thomas Jefferson. A apresentação será gratuita e ocorrerá às 20h. A artista se propõe a interpretar as músicas sob uma ótica feminina, apresentando-as de forma enérgica e sensível.

Leia também: Fiuk nega tentativa de invadir camarim de Travis Scott no The Town

O repertório de Marisa engloba obras de grandes compositores dos séculos 19 e 20, além de produções contemporâneas. Músicos de diversas origens étnicas são contemplados no programa. Emilia Giuliani, Olga Amelkina-Vera, Leo Brouwer e Clarice Assad são alguns dos nomes apresentados.

Leia também: Sabrina Carpenter relembra início difícil na Hollywood Records

Marisa nasceu em Chicago e, ao longo de sua carreira, já recebeu prêmios em mais de 20 competições internacionais. A artista é pós-graduada em Performance, mestre em Violão Clássico e bacharel pela Northwestern University, com formação em Performance de Violão Clássico e Cognição Musical.

Leia também: Ed Sheeran prepara álbum “Rewind”, mas lançamento só em 2027

Serviço

O som feminino do violão clássico — concerto de Marisa Sardo

Nesta sexta-feira (12/9), às 20 horas, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.