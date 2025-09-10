Buraco do Jazz inicia programação de setembro nesta quinta (11/9)

Shows de Elias Augusto e de Paula Tortoretti, nesta quinta (11/9) e sexta (12/9), a partir das 18h, marcam o começo da última temporada do Buraco do Jazz em 2025. As apresentações, ao lado do Panteão da Pátria, vão até 26 de setembro, sempre às quintas e sextas. No ano que vem, o projeto prepara evento de 30 horas ininterruptas de música ao vivo no Dia Internacional do Jazz (30 de abril). A entrada é gratuita, com colaboração voluntária.
O músico Elias Augusto, que participou de mais de dez vezes do evento, realiza apresentação, nesta quinta, com clássicos do blues e arranjos de música pop adaptados ao jazz. Ele também elogia a disposição dos frequentadores, o que contribui para o espetáculo. “A energia do público, ao mesmo tempo que gosta de ouvir um bom som, também é aberta à proposta do que o jazz tem de melhor, o improviso, as versões diferenciadas de clássicos e o clima intimista”. A cantora Paula Tortoretti concorda com a percepção de Elias. “A atmosfera do Buraco do Jazz é maravilhosa. O público é excelente, interage muito conosco.” Na sexta, ela interpreta canções de blues, rock e pop.
A iniciativa completou nove anos de existência. Nesse período, foram mais de 300 edições. Idealizador do Buraco do Jazz, Gustavo Frade acredita que a interação do público é fundamental para a longevidade do projeto. “As pessoas ditaram as regras de como o evento deveria ser para fazer parte da capital, então nós entregamos o que as pessoas almejavam.”
Serviço
Buraco do Jazz, ao lado do Panteão da Pátria, quintas e sextas-feiras, a partir das 18h, até 26 de setembro. Entrada franca, com colaboração voluntária.
11/9 - Elias Augusto
12/9 - Paula Tortoretti
18/9 - MC Jazz
19/9 - Maíra Guedes
25/9 - Rafa Black
26/9 - Molina's
