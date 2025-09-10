InícioDiversão e Arte
Música

Buraco do Jazz inicia programação de setembro nesta quinta (11/9)

Projeto encerra temporada 2025 com seis apresentações neste mês e promete evento de 30 horas seguidas de música no ano que vem

Buraco do Jazz, com música ao ar livre do lado do Panteão da Pátria, encerra temporada de 2025 neste mês de setembro, antes das chuvas - (crédito: Divulgação)
Shows de Elias Augusto e de Paula Tortoretti, nesta quinta (11/9) e sexta (12/9), a partir das 18h, marcam o começo da última temporada do Buraco do Jazz em 2025. As apresentações, ao lado do Panteão da Pátria, vão até 26 de setembro, sempre às quintas e sextas. No ano que vem, o projeto prepara evento de 30 horas ininterruptas de música ao vivo no Dia Internacional do Jazz (30 de abril). A entrada é gratuita, com colaboração voluntária.

O músico Elias Augusto, que participou de mais de dez vezes do evento, realiza apresentação, nesta quinta, com clássicos do blues e arranjos de música pop adaptados ao jazz. Ele também elogia a disposição dos frequentadores, o que contribui para o espetáculo. “A energia do público, ao mesmo tempo que gosta de ouvir um bom som, também é aberta à proposta do que o jazz tem de melhor, o improviso, as versões diferenciadas de clássicos e o clima intimista”. A cantora Paula Tortoretti concorda com a percepção de Elias. “A atmosfera do Buraco do Jazz é maravilhosa. O público é excelente, interage muito conosco.” Na sexta, ela interpreta canções de blues, rock e pop.

A iniciativa completou nove anos de existência. Nesse período, foram mais de 300 edições. Idealizador do Buraco do Jazz, Gustavo Frade acredita que a interação do público é fundamental para a longevidade do projeto. “As pessoas ditaram as regras de como o evento deveria ser para fazer parte da capital, então nós entregamos o que as pessoas almejavam.”

Serviço

Buraco do Jazz, ao lado do Panteão da Pátria, quintas e sextas-feiras, a partir das 18h, até 26 de setembro. Entrada franca, com colaboração voluntária.


11/9 - Elias Augusto

12/9 - Paula Tortoretti

18/9 -  MC Jazz

19/9 - Maíra Guedes

25/9 - Rafa Black

26/9 - Molina's


*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

JP
JP

João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 10/09/2025 16:11
