Donald Trump e Lula estarão entre os convidados do casamento de Giulia Be e Conor Kennedy

O casamento de Giulia Be e Conor Kennedy promete reunir nomes de peso na lista de convidados. Entre eles, estão o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o presidente brasileiro Lula.

A revelação veio após Giulia comentar que o pai do noivo também participa da seleção de nomes, o que explica a presença de Trump. Com bom humor, a cantora acrescentou: "Se tem Trump, vai ter Lula também", disse ela em entrevista ao portal Splash, durante o The Town em São Paulo.

O casal tem histórico de proximidade com o petista. Em 2022, durante a campanha presidencial, Giulia e Conor se encontraram com Lula, e a artista chegou a ler uma mensagem de apoio escrita pelo noivo ao então candidato.

Apesar da expectativa em torno da cerimônia, a data precisou ser alterada. O casamento, antes marcado para novembro de 2025, foi adiado para junho do próximo ano. O motivo é o novo álbum de Giulia, que está em fase final de produção. Só na última semana, ela gravou 20 clipes e garantiu que esse é o maior projeto de sua carreira, feito em três idiomas para mostrar todas as suas vertentes artísticas.

Além da mudança de data, Giulia revelou que está cortando nomes da lista de convidados. Inicialmente, eram mais de mil pessoas, mas a cantora explicou que quer uma celebração mais íntima, que represente melhor o casal.

