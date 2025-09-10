Surdodum celebra 30 anos com show inclusivo no Rolê Cultural Educativo CCBB

Grupo Surdodum realiza apresentação no Rolê Cultural CCBB celebrando 30 anos de história - (crédito: Divulgação)

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) recebe, neste domingo (14/9), a Banda Surdodum dentro da programação do Rolê Cultural — CCBB Educativo. A apresentação acontece das 16h30 às 18h, na área externa, com entrada gratuita e classificação livre, aberta a todo o público que desejar participar.

Fundado em 1994 pela professora e fonoaudióloga Ana Lúcia Soares, o Surdodum é um projeto musical pioneiro no DF que une arte, inclusão e educação. Formado por 15 integrantes, entre surdos, ouvintes e um cadeirante, o grupo leva ao palco uma experiência musical que vai além da audição, baseada também na vibração, no movimento e na expressão corporal. Nessas três décadas de atuação, consolidou-se como referência no diálogo entre diversidade e cultura, alcançando reconhecimento em diferentes palcos e festivais.

Nas shows, jovens com distintos graus de deficiência auditiva assumem os instrumentos de percussão, dançam e cantam, resultando em um espetáculo vibrante e emocionante. O repertório mescla músicas autorais e canções de domínio público, sempre traduzidas em Libras e acompanhadas de gestualidade, reforçando a ideia da música como linguagem universal e acessível a todos.

O Rolê Cultural — CCBB Educativo integra a política de democratização cultural do DF, com atividades abertas e iniciativas de acessibilidade. Para facilitar a chegada do público, o programa Vem pro CCBB disponibiliza transporte gratuito em vans saindo da Biblioteca Nacional, de quinta a domingo, com retirada de ingresso pelo site.

A apresentação do Surdodum no CCBB marca a celebração de três décadas de trajetória dedicadas à inclusão cultural e ao acesso à arte. O espetáculo reforça o papel do grupo como referência nacional na valorização da diversidade e na difusão da música como linguagem universal.

Serviço

Surdodum no Rolê Cultural – CCBB Educativo

Domingo (14/9), no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB Brasília). Programação completa e ingressos disponíveis no site oficial do CCBB. Classificação livre.

