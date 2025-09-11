Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero

A jovem começou a transição em janeiro, passando por tratamento hormonal e procedimentos como feminilização facial e implante de silicone - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Bella Longuinho, de 23 anos, compartilhou com os seguidores o resultado de sua transição de gênero. Meses após iniciar o processo, ela mostrou fotos do antes e depois nas redes sociais.

A jovem começou a transição em janeiro, passando por tratamento hormonal e procedimentos como feminilização facial e implante de silicone. "Foi uma decisão que transformou minha vida por completo", comentou Bella, destacando a importância do apoio que recebeu.

O nutricionista Dr. Clebson Sousa, que acompanhou todo o processo, comemorou a evolução da paciente. "Esse antes e depois representa se reconectar e respeitar o tempo do corpo", escreveu o profissional.





Além das mudanças físicas, Bella reforçou que a transição é também um processo emocional. "É sobre redescobrir quem eu sou e aprender a me amar de novo", afirmou a influenciadora, agradecendo o carinho recebido.

