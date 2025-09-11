Gabriel Barreto vive bilionário disfarçado em novo fenômeno vertical do ReelShort

O ator Gabriel Barreto, 35 anos, está em momento de expansão na carreira, transitando com destaque entre dois projetos radically diferentes: a novela vertical Com licença, eu sou o Big Boss, um fenômeno de audiência no aplicativo ReelShort, e o filme A vida de cada um, de Murilo Salles, selecionado para o Festival do Rio.

Na trama de sucesso no formato short drama, Barreto vive Alex Kingsley, um militar que enriquece absurdamente durante uma missão no exterior e retorna ao Brasil como um dos homens mais ricos do mundo, mas decide esconder sua nova condição para testar o caráter das pessoas ao seu redor.

"Alex Kingsley é um militar que veio do nada... Na sua volta, ele não conta que enriqueceu, assim vai testando o caráter de todos à sua volta", revela o ator. A produção, uma adaptação de uma versão americana, já acumula mais de 10 milhões de visualizações desde sua estreia, em 6 de setembro.

Sobre este novo formato de dramaturgia, que apresenta episódios de aproximadamente um minuto e meio, Gabriel Barreto é entusiasta. "São pílulas de dramaturgia que vão gerando ganchos e o público não consegue parar de assistir. Não veio para substituir nenhum outro formato, apenas somar, multiplicar", explica. A novela foi gravada em junho, no Rio de Janeiro, em locações como Jacarepaguá, Vargem Grande e Barra da Tijuca, e também conta com Yanna Sardenberg, Raira Machado e Pedro Lamim no elenco.

Gabriel Barreto protagoniza "Com licença, eu sou o big boss" no ReelShort (foto: Divulgação)

Do herói ao vilão: a dualidade no cinema

Após estrear em novelas em Reis, na Record, e enquanto protagoniza um herói "digno e de muito caráter" no ReelShort – traços que diz admirar e buscar ter em comum –, Gabriel Barreto mergulha no extremo oposto no cinema. Em A vida de cada um, ele interpreta Reginaldo, um personagem que define como "extremamente mal caráter", dono de uma concessionária envolvida com o jogo do bicho.

Para essa transformação, o ator adotou uma preparação física e psicológica intensa. "Todas as minhas cenas são com a Bianca Comparato. Resolvi me desconstruir bastante, engordei 7Kg, fiz um cara mais largado, com autoestima baixa. O Murilo não me pediu isso, mas foi um momento que aproveitei para experimentar nesse lugar", conta Barreto sobre o processo. As filmagens ocorreram na comunidade do Andaraí e em uma concessionária de Vila Isabel, em 2023.

A estreia no Festival do Rio representa um marco em sua trajetória. "Estou muito feliz! É a primeira vez que estou em um longa que participa de um dos maiores festivais do Brasil. Sou muito fã do Murilo e é o segundo longa que faço com ele", completa o ator.

Os primeiros capítulos de Com licença, eu sou o Big Boss estão disponíveis gratuitamente no aplicativo ReelShort. Já A vida de cada um tem sua estreia mundial prevista para outubro, durante a programação do festival.