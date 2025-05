Ator, diretor e produtor, Gabriel Barreto lança projeto autoral "Nossos Curtas"

Gabriel Barreto, atualmente no ar em Reis na RecordTV, está lançando um novo projeto chamado "Nossos Curtas" nesta terça-feira (13/5). Trata-se de uma criação do ator em parceria com Layla Paganini, Anna Helena Madruga, Felipe Luz e Cezar Adnet, e tem como objetivo lançar curtas-metragens com atuação, roteiro e direção dos próprios artistas.

Os curtas são gravados de forma artesanal, direto do celular, e lançados no YouTube. Gabriel Barreto explica que a ideia surgiu há algum tempo, quando ele começou a fazer uma pós-graduação em direção para audiovisual. "Eu sempre quis fazer uma produtora de curtas artesanais, gravados com celular. Agora, com a pós-graduação, essa ideia veio à tona e nasceu o 'Nossos Curtas'", conta o ator de 35 anos.

"Eu não sou poeta", curta de Gabriel Barreto (foto: Reprodução)

O primeiro curta-metragem, intitulado Eu não sou poeta, narra a história de um homem que não confia em seu talento como poeta. O curta foi escrito e dirigido por Gabriel Barreto e conta com as atuações dele, de Layla Paganini e de Anna Helena Madruga.

"Eduardo é um escritor que nunca publicou nada porque não acredita no seu talento, ou não acha que é poeta, tem crises de identidade, é melancólico, solitário, quase um estereótipo do escritor mesmo", descreve o autor e intérprete.

Gabriel Barreto explica que o objetivo do projeto é criar curtas que sejam "bem curtos", com 7 ou 8 minutos, mas que instiguem e contem histórias que enriqueçam e entretenham.

"Já temos um outro roteiro encaminhado, que começaremos a gravar na sequência desse. Uma comédia bem gostosa, bem diferente desse primeiro, que é um drama mais melancólico, mais pesado", adianta o realizador.

Linha de frente

O ator também fala sobre a importância de se colocar e ser visto no mercado artístico. "Eu acho que, para o ator sobreviver, ele tem que estar na linha de frente da guerra. E a probabilidade dele morrer e tomar um tiro na testa é enorme. Mas se ele não tiver na linha de frente, é quase impossível ele vencer essa guerra", declara.

Gabriel explica: "Ao meu ver, no mercado brasileiro é como uma área movediça. Se você não se debater muito, a probabilidade de você ser absorvido, sugado, é gigantesca. É muito difícil ser ator no Brasil. Eu não vou desistir de ser ator, então, eu tento de todas as formas angariar recursos artísticos e intelectuais que vão me dando musculatura artística para que eu possa ser sempre um ator melhor. Eu estudo direção, eu estudo produção, eu estudo roteiro. Sim, porque também quero executar essas funções, mas muito mais porque isso me torna um ator mais competente, um ator com mais recursos em todos os aspectos".

Os curtas poderão ser vistos no canal oficial do Youtube.