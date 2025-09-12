Jessie J desabafa sobre “Bang Bang” e fala de relação com Nicki e Ariana

Jessie J voltou a comentar sobre o impacto de “Bang Bang”, um dos maiores sucessos pop da década passada, e como sua participação no feat com Ariana Grande e Nicki Minaj deixou lembranças ambíguas. Em entrevista recente ao quadro Say it or Shot it!, do canal KISS no YouTube, a artista britânica abriu o jogo sobre como se sente em relação à faixa e às parceiras que dividiram os vocais com ela.

Entre risadas e respostas diretas, Jessie revelou que nunca foi convidada por Ariana ou Nicki para se juntar às duas em apresentações ao vivo da música, fato que ainda a incomoda. “Elas nunca me chamaram para cantar com elas. Isso é chato”, afirmou. Quando a apresentadora sugeriu que a distância poderia ser um motivo, Jessie respondeu de forma bem-humorada: “Eu morava em Los Angeles. Não era falta de proximidade”.

A revelação deu um tom agridoce à lembrança de um dos maiores marcos de sua carreira. “Bang Bang” estreou em 2014 diretamente no Top 10 da Billboard Hot 100, alcançando a terceira posição. O single foi aclamado comercialmente e se tornou uma das colaborações femininas mais icônicas do pop, mas, segundo Jessie, ela se sentiu “apenas convidada” no processo, já que Ariana Grande e Nicki Minaj estavam em um estágio de carreira muito maior naquele momento.

Jessie J também destacou carinho por Ariana Grande

Outro ponto que Jessie fez questão de esclarecer foi a antiga polêmica com Nicki Minaj. Em 2014, a cantora chegou a dizer em uma entrevista que a rapper teria pedido para entrar na faixa após ouvi-la. Nicki desmentiu publicamente essa versão, afirmando que foi a gravadora quem a convidou e que recebeu pelo trabalho. Agora, Jessie admite ter se equivocado. “Me disseram que ela ouviu e pediu para participar. Mas, claramente, não era verdade. Ela foi paga, e é justo que fosse reconhecida por isso”, explicou.

Apesar dos atritos, Jessie demonstrou carinho por Ariana Grande, a quem chamou de “adorável e engraçada”. Ela relembrou momentos divertidos nos bastidores dos ensaios, destacando a diferença de altura entre as duas. “Parecia que eu era um dinossauro correndo atrás dela”, brincou.

A sinceridade de Jessie J mostra como nem sempre os bastidores de um grande hit correspondem ao glamour que o público enxerga. Mesmo sendo parte essencial da canção, a cantora britânica admite que ficou à margem em algumas decisões e momentos importantes relacionados ao projeto.

Ainda assim, Jessie segue em atividade e prepara novidades para os fãs. Ela será uma das atrações do festival The Town, em São Paulo, neste sábado (13). A artista confirmou que apresentará um show acústico, prometendo um repertório especial para o público brasileiro.

Mais de dez anos após o lançamento de “Bang Bang”, Jessie J ainda reflete sobre o legado da música. Entre elogios às parceiras e frustrações pessoais, sua fala revela como o sucesso pode ser complexo e, muitas vezes, acompanhado de sentimentos contraditórios.