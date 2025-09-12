TCU lança catálogos de exposições de arte brasileira no Centro Cultural

Neste sábado (13/9), o Centro Cultural do TCU recebe o lançamento dos catálogos das exposições Entre Linhas e Formas: a arte e o design no Brasil e Cenas Brasileiras: o modernismo brasileiro em perspectiva. Curadores, pesquisadores e gestores de museus se reúnem para uma roda de conversa sobre o Modernismo na história da arte brasileira. O evento começa às 14h e segue até as 19h, com entrada gratuita.

A programação inclui duas mesas de conversa. A mesa um, das 14h às 15h30, aborda parcerias institucionais e circulação de acervos para a democratização da arte, já a mesa dois, das 15h30 às 17h fala sobre o legado do Modernismo na arte e o acervo do Banco Central do Brasil. A partir das 17h, tem show com o grupo Choro Delas, até as 19h.

A exposição entrega os catálogos mediante doação de 1kg de alimento não perecível por publicação, com um limite de quatro por pessoa e dois por exposição. Além disso, o programa educativo Entre-horizontes oferece uma oficina gratuita de pintura ao ar livre, com classificação indicativa para mais de oito anos. A oficina é no sábado e no domingo (13 e 14/9), das 10h às 12h e das 15h às 17h.

Serviço

Lançamento dos catálogos das exposições ‘Entre Linhas e Formas’ e ‘Cenas Brasileiras’

Neste sábado (13/9), das 14h às 19h, no Centro Cultural do TCU (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3). Entrada gratuita.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel