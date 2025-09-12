Sabrina Carpenter revela relação conturbada com gravadora da Disney

Sabrina Carpenter, a estrela pop que nesta semana lidera a Billboard 200 com o álbum Man’s Best Friend, abriu o jogo sobre sua antiga relação com a Hollywood Records, gravadora ligada à Disney, onde começou a carreira. Em entrevista descontraída para Nardwuar, a cantora relembrou os primeiros anos e revelou que o selo praticamente ignorava seu trabalho.

“Hollywood Records não dava a mínima para mim”, contou Sabrina, enquanto segurava uma raríssima cópia em vinil de Eyes Wide Open, seu álbum de estreia de 2015. Apenas 200 cópias foram produzidas, distribuídas para imprensa e influenciadores – e, segundo ela, nem mesmo recebeu uma de presente. “É tão raro… nem eu tenho. Ou deram, mas não sei. Eu me mudei algumas vezes nesse meio tempo (risos). Só fizeram 200 cópias? Caramba! Eles não davam a mínima para mim (risos)”, afirmou.

A cantora, que assinou contrato com a gravadora aos 12 anos e lançou quatro discos com o selo, disse ter agradecido a Deus por ter conseguido se afastar da Hollywood Records. A mudança para a Island Records, em 2017, foi um divisor de águas na carreira, impulsionando Sabrina ao sucesso internacional.

Hoje, a artista não apenas domina o mercado americano com seu novo álbum, mas também coleciona conquistas impressionantes: duas músicas no Top 3 da Billboard Hot 100 e seu segundo disco nº1 nos Estados Unidos, após Short n’ Sweet (2024), vencedor de um Grammy. Além disso, Sabrina já acumula dois singles nº1 – Please Please Please e Manchild – e mais três hits no Top 10.

Sabrina Carpenter celebra sucesso de “Man’s Best Friend”

Na última quarta-feira (10), a cantora Sabrina Carpenter usou suas redes sociais para compartilhar sua gratidão com os fãs após o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, “Man’s Best Friend”. A artista celebrou o marco de alcançar o primeiro lugar entre os álbuns mais vendidos nos Estados Unidos, além de conquistar a melhor semana de vendas de toda a sua carreira, resultado que a deixou emocionada e orgulhosa.

Ao comentar sobre esse feito, Sabrina Carpenter destacou a importância do apoio incondicional de seus admiradores e ressaltou como esse carinho tem sido essencial em sua trajetória. Em suas palavras, ela afirmou:

“Vocês fizeram de Man’s Best Friend meu segundo álbum a chegar ao #1 e meu maior debut de todos os tempos. Isso é muito surreal!!! Sinto-me tão sortuda por ter tanto amor e apoio lindo ao meu redor.”

Depois de agradecer aos fãs, a cantora voltou sua atenção aos colaboradores que fizeram parte da criação do disco. Ela enfatizou o quanto a parceria com sua equipe foi significativa e descreveu a experiência de compor e produzir as músicas como algo marcante e transformador. Sobre isso, Sabrina Carpenter declarou:

“Fazer este álbum com Jack, Amy e John foi um dos momentos mais puros, saudáveis e eletrizantes da minha vida, e ver a forma como todos vocês estão se conectando com ele me faz sentir a garota mais sortuda do mundo.”

Por fim, a artista concluiu sua mensagem celebrando não apenas o sucesso comercial, mas também a conexão afetiva que o projeto criou com seu público. Demonstrando gratidão e entusiasmo, ela disse:

“Obrigada por ouvirem (de cima a baixo!!!) e obrigada por trazerem este álbum para suas vidas e se divertirem tanto com ele, eu também estou me divertindo.”

O novo álbum de Sabrina Carpenter, “Man’s Best Friend”, vendeu 160 mil cópias em vinil somente na primeira semana de lançamento. Com esse desempenho expressivo, a cantora entrou para o top 10 das maiores semanas de vendas de um álbum em vinil desde que a Luminate iniciou o monitoramento do mercado, em 1991. Atualmente, o disco figura na nona posição do ranking.