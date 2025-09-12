Mariah Carey fará show histórico na Amazônia

Mariah Carey está prestes a escrever mais um capítulo marcante em sua carreira. A estrela internacional será a principal atração do Amazônia Live – Today and Always, evento inédito que acontecerá no dia 17 de setembro de 2025, em Belém. A apresentação será realizada em um palco flutuante sobre o Rio Guamá, em um cenário inspirado na vitória-régia, símbolo da região amazônica.

Mais do que um espetáculo musical, o show carrega uma forte mensagem de preservação ambiental. Organizado pela Rock World — a mesma produtora responsável pelo Rock in Rio e The Town o projeto busca chamar atenção global para a importância da floresta amazônica e da luta contra as mudanças climáticas.

A realização do show não poderia acontecer em momento mais oportuno. Poucos meses depois, Belém sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o que reforça ainda mais o peso político e cultural da iniciativa. O evento não apenas celebra a música, mas também posiciona a Amazônia como centro das discussões ambientais internacionais.

Para além da presença de Mariah Carey, o palco será compartilhado com grandes representantes da cultura paraense, como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, que abrirão a noite com performances enraizadas na identidade amazônica. Essa mistura entre a música pop global e a tradição regional fortalece a mensagem de que a arte pode ser um elo poderoso na defesa da natureza e das comunidades locais.

O objetivo do Amazônia Live vai além do entretenimento. Entre as metas estão apoiar projetos de bioeconomia, dar visibilidade às comunidades indígenas e incentivar o reflorestamento, contribuindo diretamente para o combate às emissões de carbono.

Mariah Carey: Impacto cultural e ambiental

O evento será registrado em um especial de TV, com transmissão nacional, levando a grandiosidade do espetáculo a milhões de pessoas. Essa estratégia amplia o alcance da mensagem e transforma o show em uma ferramenta de conscientização em escala global.

Além da participação de Mariah Carey, a programação inclui outro momento histórico: no dia 20 de setembro, Ivete Sangalo fará uma apresentação gratuita para 46 mil pessoas no estádio Mangueirão. A presença da cantora brasileira complementa a proposta de unir diferentes vozes em prol da conservação ambiental.

A escolha da Amazônia como palco reforça o caráter simbólico do projeto. Afinal, trata-se da maior floresta tropical do mundo, essencial para a regulação do clima global. O show propõe um diálogo entre música e sustentabilidade, lembrando que cada ação em defesa da natureza é fundamental para garantir o futuro das próximas gerações.

Mariah Carey, que recentemente recebeu o prêmio Vanguard no MTV VMA, soma assim mais uma conquista à sua trajetória: usar sua arte como instrumento de transformação social. O espetáculo promete não apenas emocionar os fãs com seus sucessos, mas também lançar luz sobre um dos maiores desafios da humanidade: proteger a Amazônia e o planeta.